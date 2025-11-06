Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Бивш играч на Берое спечели Купата на Аржентина

Бивш играч на Берое спечели Купата на Аржентина

  • 6 ное 2025 | 12:54
  • 705
  • 0
Бивш играч на Берое спечели Купата на Аржентина

Индепендиенте Ривадавия е новият носител на Купата на Аржентина. В драматичен финал, игран на стадион "Хуан Доминго Перон" в Кордоба, отборът, част от който е бившият фуболист на Берое Себастиан Вия, надделя над Архентинос Хуниорс с 5:3 след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши при резултат 2:2, като победителите играха голяма част от мача с намален състав.

Финалният сблъсък предложи голямо зрелище. Парагвайският нападател Алекс Арсе даде преднина на Индепендиенте още в 9-ата минута. Ситуацията за "сините" се усложни сериозно в 41-ата минута, когато Франко Амалфи получи втори жълт картон и беше изгонен.

Въпреки това Матиас Фернандес удвои преднината в 62-ата минута, като Вия му асистира. Архентинос Хуниорс не се предаде и Алан Лескано намали само две минути по-късно. Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато първо Алехо Осела също беше изгонен, оставяйки Индепендиенте с девет души на терена, а в 97-ата минута Ерик Годой вкара изравнителен гол и прати мача да се решава чрез дузпи.

При изпълнението на 11-метровите наказателни удари в герой за Индепендиенте Ривадавия се превърна вратарят Гонсало Маринели. Той спаси решителния удар на Томас Молина от състава на Архентинос Хуниорс и донесе трофея на своя отбор. Бившият играч на Берое Вия беше един от изпълнителите за своя тим и реализира хладнокръвно своята дузпа, оказала се последна в мача.

Това е първа Купа на Аржентина в клубната витрина на Индепендиенте Ривадавия. След историчския успех, тимът на Вия си гарантира и директно място в груповата фаза на Копа Либертадорес за 2026 година.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Макун: Целта ни е да спечелим титлата

Макун: Целта ни е да спечелим титлата

  • 6 ное 2025 | 09:25
  • 1321
  • 0
Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

Марица (Пд) и Спартак (Пд) си уредиха градско дерби за Купата на АФЛ

  • 6 ное 2025 | 09:20
  • 577
  • 0
„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 15 години – фаворитите в групата с убедителни победи

„Лигата на талантите“ с анализ на 12-я кръг в Елитната група до 15 години – фаворитите в групата с убедителни победи

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 552
  • 0
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 8401
  • 11
Лудогорец срещу цифри на унгарски

Лудогорец срещу цифри на унгарски

  • 6 ное 2025 | 08:50
  • 2481
  • 1
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 10245
  • 62
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 10245
  • 62
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 8401
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 16049
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 9051
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 7253
  • 10
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 7799
  • 1