Бивш играч на Берое спечели Купата на Аржентина

Индепендиенте Ривадавия е новият носител на Купата на Аржентина. В драматичен финал, игран на стадион "Хуан Доминго Перон" в Кордоба, отборът, част от който е бившият фуболист на Берое Себастиан Вия, надделя над Архентинос Хуниорс с 5:3 след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши при резултат 2:2, като победителите играха голяма част от мача с намален състав.

Финалният сблъсък предложи голямо зрелище. Парагвайският нападател Алекс Арсе даде преднина на Индепендиенте още в 9-ата минута. Ситуацията за "сините" се усложни сериозно в 41-ата минута, когато Франко Амалфи получи втори жълт картон и беше изгонен.

Въпреки това Матиас Фернандес удвои преднината в 62-ата минута, като Вия му асистира. Архентинос Хуниорс не се предаде и Алан Лескано намали само две минути по-късно. Драмата достигна своя връх в добавеното време, когато първо Алехо Осела също беше изгонен, оставяйки Индепендиенте с девет души на терена, а в 97-ата минута Ерик Годой вкара изравнителен гол и прати мача да се решава чрез дузпи.

При изпълнението на 11-метровите наказателни удари в герой за Индепендиенте Ривадавия се превърна вратарят Гонсало Маринели. Той спаси решителния удар на Томас Молина от състава на Архентинос Хуниорс и донесе трофея на своя отбор. Бившият играч на Берое Вия беше един от изпълнителите за своя тим и реализира хладнокръвно своята дузпа, оказала се последна в мача.

Това е първа Купа на Аржентина в клубната витрина на Индепендиенте Ривадавия. След историчския успех, тимът на Вия си гарантира и директно място в груповата фаза на Копа Либертадорес за 2026 година.