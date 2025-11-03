Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

Отборите на Берое и Локомотив (София) играят при резултат 0:0 в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига.
Първата интересна ситуация се откри пред вратата на Артур Мота. Спас Делев стреля от пряк свободен удар в 7-ата минута, но вратарят на домакините се справи. Последваха по-скучни минути, за да дойде 24-ата, когато Спас Делев проби отляво в наказателното поле и шутира от удобна позиция, но вратарят Артур Мота успя да спаси. Пропуснатата възможност ядоса бившата звезда ЦСКА и Лудогорец, който опита да скъса фланелката си от яд. Скоро след това Алехандро Масого стреля към вратата на "железничарите" и Александър Любенов трябва да избива топката след плонж. В 29-ата минута Красимир Станоев намери Спас Делев с меко центриране отдясно, нападателят засече пред рамката от воле, но топката не намери целта.
БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0
Стартови състави:
Берое: 1. Артур Мота, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Константини, 5. Кайо Лопес, 8. Алехандро Масого, 9. Йесид Валбуена, 10. Нене, 11. Исмаел Ферер, 23. Тижан Сона, 25. Жоао Мигел, 27. Жулио Дабо
Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 14. Ангел Лясков, 22. Реян Даскалов, 91. Райън Бидунга, 27. Патрик-Габриел Галчев, 4. Садио Дембеле, 44. Божидар Кацаров, 31. Красимир Станоев, 8. Луан, 7. Спас Делев, 77. Кауе Карузо
Снимки: Startphoto