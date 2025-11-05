Берое ще тренира на базата на Верея

Ремонтните дейности по спортна база "Берое" в Стара Загора продължават по предвидения план. След започналите ремонти по самия стадион през юни, от миналата седмица се реновират и тренировъчните игрища над спортното съоръжение, а през настоящата започна възстановяване на терените на бившия стадион "Локомотив" в града, съобщава БТА.

След последния домакински мач на заралии старши треньорът Алехандро Сагерас определи условията за тренировки като ужасни и посочи това като основна причина за лошите резултати на отбора в последните мачове. Той показа видеоклипове пред журналистите от подготовката на тима, на които се вижда изключително лошото състояние на терена, на който Берое провежда своите занимания.

Наставникът на Берое разкри: Играчите ги е страх да тренират! Не се готвим на нормален терен

От своя страна кметът на Стара Загора отговори на наставника с пет основни точки. Градоначалникът посочи, че терените са безвъзмездно предоставени на ПФК Берое за използване и поддръжка, а тяхното състояние се е влошило точно поради липсата на такава от клуба.

"Общината пое да възстанови терените, за да не бъде тотално съсипана базата. Миналата седмица пуснах клип при стартирането на обновяването на най-северния терен над стадион Берое, а сега качвам и клип от ремонта на стадион Локомотив", написа Живко Тодоров.

Той уточнява, че от Берое са поискали да тренират на официалния терен на стадиона, който също се поддържа от общината, но е отказано, защото това ще влоши състоянието му. В последната засегната точка от кмета става ясно, че със съдействието на ФК Верея и Общината, на Берое ще бъде предоставена временно базата в старозагорски квартал "Кольо Ганчев" за тренировките на тима.

Именно там тренира отборът на Берое в посочения от Алехандро Сагерас период, в който неговите футболисти записаха няколко победи в първенството.

Състоянието на тренировъчния терен над самия стадион "Берое" се влоши заради изграждането на лекоатлетическа писта около него и невъзможността той да се поддържа. От Община Стара Загора информираха, че поредицата от дейности по възстановяването на игрището с размер от 10 декара ще продължат до 13 ноември 2025 г., а стойността им е в размер на 78 225 лв. без ДДС, като средствата са от общинския бюджет.

През юни Община Стара Загора започна ремонт и на стадион "Берое" на стойност близо 3,5 милиона лева.

