Фоудън: През този сезон има една нова задружност и това се вижда

Авторът на два гола за Манчестър Сити Фил Фоудън при победата с 4:1 над Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига не скри, че е доволен от признанието за Играч на мача, което получи след срещата на английска земя.

"Много ми харесва. Просто трябва да играя с усмивка на лице, което правя. Миналата година беше по-трудна, не само за мен, но и за всички", коментира Фоудън, цитиран от TNT Sports. "През този сезон има една нова задружност и това се вижда. Борусия (Дортмунд) ни създаде някои проблеми. Те са страхотен отбор, но ние се придържахме към плана и надделяхме с нашия талант в атака", каза още английският национал.

По повод възстановяването на тима от трудностите, през които премина, Фил Фоудън заяви: "Имаме страхотни капитани в нашия отбор и говорим за това как можем да се върнем на правилния път. Добавихме и страхотни футболисти към състава, което донесе истинска жажда и единство. Ставаше дума за това да се опитаме да бъдем отборът, който бяхме преди. Този сезон виждаме проблясъци на това."