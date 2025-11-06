Гуардиоала: Моите комплименти към играчите

Популярни
  6 ное 2025 | 04:58
  • 91
  • 0
Джосеп Гуардиола говори след изразителната победа на водения от него отбор на Манчестър Сити с 4:1 срещу тима на Борусия (Дортмунд) в срещата от 4-ия кръг на основната схема в Шампионската лига.

“Трябва да се има предвид, че играхме само преди два дни, а Борусия винаги е един от най-добрите отбори в Шампионската лига. През първите 15 минути не знаехме къде се намираме, но след това веднъж или два пъти владеехме топката, пробихме линиите им и получихме възможности за пробив – това беше по-добре“, започна Гуардиола.

Благодарение на успеха “гражданите” събраха 10 точки и продължават да са един от четирите отбора, които към този момент все още не познават вкуса на поражението.

“След като Борусия вкара, беше трудно в продължение на 10-15 минути, защото изпращаха шестима или седем души в атака. Но след като Рубен Диас влезе, преминахме към игра с петима защитници и успяхме да завършим добре”, каза Гуардиола.

По-добри показатели от “небесно-сините” имат единствено Байерн (Мюнхен), Арсенал и Интер, които записаха само победи в първите си четири мача до този момент.

“Моите комплименти към играчите - уважавам ги изключително много за добрата позиция, в която се намираме сега. Може би ако победим Байер още няколко пъти, ще можем да завършим в челната осмица”, каза още Гуардиола.

За успеха над Борусия точен за поредна вечер бе голямата звезда на “гражданите” Ерлинг Холанд, с което той влезе в топ 10 на вечната ранглиста на голмайсторите в Шампионската лига. Факт, за който Гуардиола призна, че му е убягнал.

“Не знаех, че Ерлинг Халанд е счупил рекорда. Всеки път, когато говоря с пресата, ми казвате, че е счупил още един рекорд. Радвам се за него - той го заслужава. Колкото повече добри играчи има около себе си, толкова по-лесно ще му бъде. Добрите играчи увеличават потенциала на всеки от нас”, завърши Гуардиола.

