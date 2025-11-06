Ковач: Не можеш да правиш грешки срещу топ отбор като Манчестър Сити

Популярни
  • 6 ное 2025 | 09:56
Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач призна, че Манчестър Сити са заслужавали победата с 4:1 в мача от четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига по футболС два гола за англичаните си отличи Фил Фоудън, а по веднъж се разписаха Ерлинг Холанд и Раян Шерки.

"Видяхме, че Сити е фантастичен отбор. Мисля, че започнахме много добре през първите петнадесет минути, имахме владение на топката и контрол над играта, но през първото полувреме те увеличиха скоростта и видяхте качествата им", каза Ковач пред TNT Sports. "Не можеш да правиш грешки срещу тези топ играчи. Трябва да сме по-добри, но това е опит за нас. Тук сме, за да се учим, но също така поздравления за Сити. Знаехме, че Сити е топ отбор и е трудно да имаш възможности за отбелязване срещу тях. Когато обаче имате такива възможности, трябва да сте много точни. Това беше разликата между отборите. Те имаха доста добри моменти, Фоудън вкара два гола. Ние също имахме някои добри моменти, но трябва да продължим процеса", добави треньорът.

"Видя се, че те бяха много по-прецизни от нас в пасовете, взеха правилните решения, когато бяха поставени под напрежение. Ние допуснахме три гола от извън наказателното поле. Загубата е заслужена, но може би ни вкараха един гол повече, отколкото трябваше. Трябваше да се защитаваме по-добре, защото в един момента головата разлика може да бъде от значение", завърши Ковач.

Снимки: Imago

