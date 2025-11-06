Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в Швейцария

Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в Швейцария

  • 6 ное 2025 | 10:29
  • 193
  • 0

Пилотът от Moto3 Ноа Детвилер получи разрешение да се завърне в Швейцария след тежката си катастрофа, която претърпя по време на Гран При на Малайзия на пистата "Сепанг", съобщиха от неговия екип.

Очаква се 20-годишният швейцарски пилот да се върне у дома в четвъртък. След кацането той ще бъде откаран директно в болницата, където ще се подложи на операция на крака. След интервенцията ще последва период на рехабилитация.

Детвилер е претърпял множество сърдечни арести и е трябвало да бъде реанимиран след катастрофата по време на загряващата обиколка на Гран При на Малайзия в Moto3 на "Сепанг" на 26 октомври.

Ноа Детвилер вече е в съзнание, не е ясно кога ще се прибере у дома си
Ноа Детвилер вече е в съзнание, не е ясно кога ще се прибере у дома си

Лекарите са отстранили далака му, за да спрат обилното вътрешно кървене, а кракът му, който е бил с открита фрактура, е опериран. Той е получил и тежко натъртване на белия дроб, а рентгеновите снимки по-късно са разкрили травма в областта на врата, пише ДПА.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 6 ное 2025 | 08:02
  • 8147
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

  • 6 ное 2025 | 08:00
  • 2283
  • 0
20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

  • 5 ное 2025 | 20:09
  • 2918
  • 0
Трябва ли Макларън да се притеснява от дъжда в Бразилия?

Трябва ли Макларън да се притеснява от дъжда в Бразилия?

  • 5 ное 2025 | 19:41
  • 6049
  • 0
Ланс Строл с годишна заплата 12 милиона долара

Ланс Строл с годишна заплата 12 милиона долара

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 2114
  • 0
По-малък шанс за дъжд в състезанието в Сао Пауло в неделя

По-малък шанс за дъжд в състезанието в Сао Пауло в неделя

  • 5 ное 2025 | 17:08
  • 1570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 7172
  • 45
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 3179
  • 4
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 7428
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 6135
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 1363
  • 0
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 956
  • 0