Ноа Детвилер вече е в съзнание, не е ясно кога ще се прибере у дома си

Отборът на CIP Green Power съобщи нови добри новини за състоянието на своя пилот Ноа Детвилер, който пострада много тежко в инцидент преди старта на Гран При на Малайзия в Moto3 в неделя.

Швейцарецът беше ударен от световния шампион Хосе Антонио Руеда по време на опознавателните обиколки на „Сепанг“, а инцидентът доведе до сериозно забавяне в състезателната програма. Двамата бяха отведени с хеликоптер до болница в Куала Лумпур, където Детвилер беше подложен на няколко спешни операции, за да бъде спасен, след като е направил няколко сърдечни ареста.

Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер

Впоследствие 20-годишният пилот беше в критично състояние в рамките на няколко дни, но в сряда лекарите обявиха, че той е вън от опасност. От днес пък швейцарецът вече не е в интензивно отделени и е в съзнание и контактен.

„По време на опознавателната обиколка на Гран При на Малайзия в неделя Ноа Детвилер беше въвлечен в сериозен инцидент. Той наложи моментална медицинска намеса на пистата, където Ноа направи няколко сърдечни ареста, но беше спасен.



„След това той беше отведен с хеликоптер до болница в Куала Лумпур, където докторите направиха няколко спешни операции, включително и премахване на далака, за да спрат обилното кръвотечение, както и първа операция на неговия крак, който има отворена фрактура. Те също така поставиха катетър, за да следят вътречерепното налягане. Той също така имаше и значителни натъртвания по белите дробове и остана в критично състояние за няколко дни.



„В сряда докторите обявиха, че състоянието му вече не е критично и от този момент той продължи да прави значителен прогрес. След допълнителни рентгенови прегледи докторите установиха наличието на пукнатина в неговия врат. Той ще трябва да носи яка в продължение на няколко седмици, за да я стабилизира.



„В момента той е в съзнание и комуникира със семейството си и докторите. По-рано днес той напусна интензивното отделение на болницата и беше трансфериран в частна клиника в Куала Лумпур, за да продължи възстановяването си. Той ще трябва да се подложи на още една операция на крака си, но не е ясно кога ще може да се прибере в Швейцария и дали операцията ще бъде направена в Малайзия, или след неговото прибиране.



„От името на семейството и на целия отбор ние искаме да изкажем нашите най-искрени благодарности към медицинския екип на пистата, както и на всички служители на „Сепанг“ и болницата в Куала Лумпур за техния професионализъм, отлична подкрепа и грижа.



„Ние искаме да благодарим и на всички за множеството съобщения на подкрепа, които получихме от падока и целия свят. Те бяха оценени дълбоко от неговото семейство и всички нас.



„Нашите мисли са и с Хосе Антонио Руеда, както и неговият отбор и близките му в тези тежки времена. Пращаме им нашата подкрепа“, написаха от отбора на Детвилер.

Снимки: Imago