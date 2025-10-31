Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ноа Детвилер вече е в съзнание, не е ясно кога ще се прибере у дома си

Ноа Детвилер вече е в съзнание, не е ясно кога ще се прибере у дома си

  • 31 окт 2025 | 18:53
  • 1076
  • 0

Отборът на CIP Green Power съобщи нови добри новини за състоянието на своя пилот Ноа Детвилер, който пострада много тежко в инцидент преди старта на Гран При на Малайзия в Moto3 в неделя.

Швейцарецът беше ударен от световния шампион Хосе Антонио Руеда по време на опознавателните обиколки на „Сепанг“, а инцидентът доведе до сериозно забавяне в състезателната програма. Двамата бяха отведени с хеликоптер до болница в Куала Лумпур, където Детвилер беше подложен на няколко спешни операции, за да бъде спасен, след като е направил няколко сърдечни ареста.

Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер
Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер

Впоследствие 20-годишният пилот беше в критично състояние в рамките на няколко дни, но в сряда лекарите обявиха, че той е вън от опасност. От днес пък швейцарецът вече не е в интензивно отделени и е в съзнание и контактен.

„По време на опознавателната обиколка на Гран При на Малайзия в неделя Ноа Детвилер беше въвлечен в сериозен инцидент. Той наложи моментална медицинска намеса на пистата, където Ноа направи няколко сърдечни ареста, но беше спасен.

„След това той беше отведен с хеликоптер до болница в Куала Лумпур, където докторите направиха няколко спешни операции, включително и премахване на далака, за да спрат обилното кръвотечение, както и първа операция на неговия крак, който има отворена фрактура. Те също така поставиха катетър, за да следят вътречерепното налягане. Той също така имаше и значителни натъртвания по белите дробове и остана в критично състояние за няколко дни.

„В сряда докторите обявиха, че състоянието му вече не е критично и от този момент той продължи да прави значителен прогрес. След допълнителни рентгенови прегледи докторите установиха наличието на пукнатина в неговия врат. Той ще трябва да носи яка в продължение на няколко седмици, за да я стабилизира.

„В момента той е в съзнание и комуникира със семейството си и докторите. По-рано днес той напусна интензивното отделение на болницата и беше трансфериран в частна клиника в Куала Лумпур, за да продължи възстановяването си. Той ще трябва да се подложи на още една операция на крака си, но не е ясно кога ще може да се прибере в Швейцария и дали операцията ще бъде направена в Малайзия, или след неговото прибиране.

„От името на семейството и на целия отбор ние искаме да изкажем нашите най-искрени благодарности към медицинския екип на пистата, както и на всички служители на „Сепанг“ и болницата в Куала Лумпур за техния професионализъм, отлична подкрепа и грижа.

„Ние искаме да благодарим и на всички за множеството съобщения на подкрепа, които получихме от падока и целия свят. Те бяха оценени дълбоко от неговото семейство и всички нас.

„Нашите мисли са и с Хосе Антонио Руеда, както и неговият отбор и близките му в тези тежки времена. Пращаме им нашата подкрепа“, написаха от отбора на Детвилер.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Себ Ожие: Битката за титлата продължава

Себ Ожие: Битката за титлата продължава

  • 31 окт 2025 | 15:18
  • 390
  • 0
Пирели завърши тестовете на гумите си за 2026 година

Пирели завърши тестовете на гумите си за 2026 година

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 362
  • 0
Вилньов: Хамилтън най-накрая започна да уважава Верстапен

Вилньов: Хамилтън най-накрая започна да уважава Верстапен

  • 31 окт 2025 | 14:49
  • 3445
  • 4
Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

  • 31 окт 2025 | 14:12
  • 1680
  • 0
Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

Ферари удължи договора на един от победителите си в Льо Ман

  • 31 окт 2025 | 13:57
  • 498
  • 0
Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

  • 30 окт 2025 | 16:39
  • 3069
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия 1:0 Вихрен, пропуск на Капитанов

Фратрия 1:0 Вихрен, пропуск на Капитанов

  • 31 окт 2025 | 18:30
  • 5698
  • 7
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 39388
  • 23
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 29614
  • 19
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 45282
  • 191
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 6302
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 28617
  • 89