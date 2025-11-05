Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Витоша (Бистрица)
  3. Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента

Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента

  • 5 ное 2025 | 13:56
  • 1074
  • 3

Старши треньорът на Витоша (Бистрица) Кристиян Узунов коментира жребия за 1/8-финалите на Sesame Купа на България, който отреди неговият отбор да се изправи срещу лидера в efbet Лига Левски на стадион "Георги Аспарухов". В предния кръг третодивизионният тим отстрани Берое след изпълнение на дузпи.

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

"Падна ни се най-добрият отбор в България в момента. Чисто спортно-технически няма как да сме доволни, но пък какво по-хубаво от това да изживееш един такъв мач и то на "Герена", където се играе изключително трудно. Нашият отбор работи доста професионално последните години, тренираме двуразово, това не е плод на късмет. Даже смея да твърдя, че в мача с Берое надиграхме противника и можеше да спечелим още в редовното време, така че ние ще си изживеем момента, каквото сабя покаже.

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

По-скоро футболистите се радват, че излизаме срещу най-добрия отбор. Единственото съжаление е, че не изтеглихме да сме домакини, защото имаме базата и хубавия терен в село Бистрица, където можем да приемем отбор от Първа лига.

Реално сме си говорили с футболистите, че има отбори, срещу които може би имаме шанс да прескочим още един кръг. Това отреди жребият, ще дадем всичко от себе си.

Нашите мачове ще са свършили две седмици по-рано. Ще водим сериозен тренировъчен процес до мача за Купата. Нашите амбиции са да играем добър футбол. Разполагам с изключително добри и талантливи млади момчета. Показваме добри игри в Югозападната Трета лига. Не ни е поставена някаква цел, но знаете - апетитът идва с яденето. Момчетата са на средна възраст, имат много желание да се развиват, показват добри игри и за тях този шанс с Левски ще е страхотна възможност да покажат какво могат", добави Узунов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

  • 5 ное 2025 | 14:29
  • 8960
  • 4
Берое ще тренира на базата на Верея

Берое ще тренира на базата на Верея

  • 5 ное 2025 | 14:27
  • 382
  • 0
Билетите за България - Грузия вече са в продажба

Билетите за България - Грузия вече са в продажба

  • 5 ное 2025 | 14:11
  • 461
  • 0
Лудогорец пристигна в Унгария

Лудогорец пристигна в Унгария

  • 5 ное 2025 | 14:05
  • 420
  • 0
Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 5048
  • 9
Ботев (Пд) се притеснява от назначението на Станимир Тренчев за мача с Добруджа

Ботев (Пд) се притеснява от назначението на Станимир Тренчев за мача с Добруджа

  • 5 ное 2025 | 13:19
  • 556
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 54797
  • 156
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 22452
  • 9
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 9367
  • 22
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 520451
  • 29
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 16158
  • 58
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 12171
  • 3