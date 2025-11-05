Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента

Старши треньорът на Витоша (Бистрица) Кристиян Узунов коментира жребия за 1/8-финалите на Sesame Купа на България, който отреди неговият отбор да се изправи срещу лидера в efbet Лига Левски на стадион "Георги Аспарухов". В предния кръг третодивизионният тим отстрани Берое след изпълнение на дузпи.

"Падна ни се най-добрият отбор в България в момента. Чисто спортно-технически няма как да сме доволни, но пък какво по-хубаво от това да изживееш един такъв мач и то на "Герена", където се играе изключително трудно. Нашият отбор работи доста професионално последните години, тренираме двуразово, това не е плод на късмет. Даже смея да твърдя, че в мача с Берое надиграхме противника и можеше да спечелим още в редовното време, така че ние ще си изживеем момента, каквото сабя покаже.

По-скоро футболистите се радват, че излизаме срещу най-добрия отбор. Единственото съжаление е, че не изтеглихме да сме домакини, защото имаме базата и хубавия терен в село Бистрица, където можем да приемем отбор от Първа лига.



Реално сме си говорили с футболистите, че има отбори, срещу които може би имаме шанс да прескочим още един кръг. Това отреди жребият, ще дадем всичко от себе си.

Нашите мачове ще са свършили две седмици по-рано. Ще водим сериозен тренировъчен процес до мача за Купата. Нашите амбиции са да играем добър футбол. Разполагам с изключително добри и талантливи млади момчета. Показваме добри игри в Югозападната Трета лига. Не ни е поставена някаква цел, но знаете - апетитът идва с яденето. Момчетата са на средна възраст, имат много желание да се развиват, показват добри игри и за тях този шанс с Левски ще е страхотна възможност да покажат какво могат", добави Узунов.