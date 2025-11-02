Популярни
  Интер
  2. Интер
  Киву посочи кой има заслуга за първия гол на Интер срещу Верона

Киву посочи кой има заслуга за първия гол на Интер срещу Верона

  • 2 ное 2025 | 18:48
  • 206
  • 0

Наставникът на Интер Кристиан Киву разкри, че заслугата за първия гол на тима при драматичния успех с 2:1 над Верона е на неговия помощник Анджело Паломбо и останалите му асистенти. Попадението дойде след заучено изпълнение на корнер, при което Хакан Чалханоолу центрира към непокрития Пьотър Жиелински, който се разписа с красив шут от дъгата на наказателното поле. Младият специалист също така призна, че е съсипал костюма си при своята радост след късния автогол на Мартин Фрезе, донесъл победата на неговия тим.

„Съсипах си костюма и сега съм с анцуг, така че спонсорите са малко ядосани. Тези мачове са по-лесни за губене, отколкото за печелене. Така че, когато победиш по този начин, ти празнуваш, отчитайки факта, че е можело нещата да свършат зле. Аз бях против заученото изпълнение на корнера при първия гол. Ако не се беше получило, те можеха да ни ударят със скоростна контраатака. Но с класата, с която разполагаме, е добре да пробваме подобни неща. Заслугата е изцяло на Анджело, Филипо и хората, които са посветени на иновативните техники за статичните положения. Когато имаш някой като Чалханоолу, който праща топката където си поиска, и някой като Жиелински, редно е да се пробва. Заслугата е на Паломбо и на целия щаб, който е отговорен за опитването на нещо ново“, коментира Киву пред DAZN след двубоя.

Той също така защити капитана Лаутаро Мартинес, който е в голова суша в първенството. „Не, не се отпуснахме след първия гол. Ние поведохме, така че те бяха тези, които трябваше да поемат рискове. Ние пък имахме две добри възможности. Лаутаро не вкара в последните ни три мача, но пък го направи срещу Роял Юнион СЖ. Няма да обръщаме голямо внимание на това. С неговите отдаденост и лидерство, той е истински пример за всички. Не е лесно да играем на всеки три дни, но не искаме да се оплакваме от това. Лаутаро се разписа в Белгия и имаше шансове в последните няколко срещи. Не е голяма драма, ако не бележи, защото той се труди толкова упорито и винаги е на разположение“, добави румънският треньор.

Снимки: Gettyimages

