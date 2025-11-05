Петър Зехтински: Служебната победа не ме радва, но в този момент трите точки са златни

Легендата на Ботев (Пловдив) Петър Зехтински не пропусна да коментира градското дерби с Локомотив, което беше прекратено в края на първото полувреме заради хвърлена бутилка, която удари в главата вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов. Впоследствие БФС присъди служебна победа на "жълто-черните", а бившият полузащитник, при представянето на своята книга "Да играе за другите" във фен магазина на "Колежа", определи тези три точки като "златни".

"Служебната победа не ме радва, но в този момент трите точки са златни. Ако има нещо, което за първи път да кажа като задължително, това е да бием Добруджа. Надяваме се, че с идването на Херо от понеделник нещата ще бъдат по-добри и в задаващите се мачове с ЦСКА, Черно море и Арда ще се представим добре", каза Зехтински.

