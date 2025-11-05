Ботев (Пд) се притеснява от назначението на Станимир Тренчев за мача с Добруджа

Популярни
Ръководството на Ботев (Пловдив) официално изрази своите притеснения относно назначението на Станимир Тренчев за главен съдия на предстоящия двубой срещу Добруджа.

"След напрегнатия изминал уикенд и неприятните сцени по време на пловдивското дерби, ние очакваме в следващите мачове фокусът да бъде изцяло върху футбола и спортсменството. За съжаление, през годините г-н Тренчев многократно е ощетявал нашия клуб с решения, които са оставяли съмнения за липса на безпристрастност. Именно поради това неведнъж сме сигнализирали, че не желаем въпросният съдия да ръководи наши срещи.

Въпреки тези обстоятелства, вярваме, че Съдийската комисия към БФС, в лицето на г-н Станислав Тодоров, ще даде необходимите насоки за обективност и равнопоставеност по време на срещата, за да може футболният празник на стадион "Христо Ботев" да не бъде помрачен от спорни отсъждания.

ПФК Ботев Пловдив очаква сериозно и коректно съдийство, което да позволи на двата отбора – Ботев и Добруджа – да покажат своите качества на терена.

Нека накрая победителят бъде определен единствено от футболните аргументи", гласи становището на ръководството на Ботев (Пловдив).

