Вход / Регистрирай се

Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
Илиян Филипов с обръщение към ръководството на БФС

  • 5 ное 2025 | 18:03
  • 979
  • 0

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов използва социалните мрежи, за да се обърне към ръководството на БФС. Бизнесменът отново повдигна въпроса с изготвянето на програмата за родния шампионат, тъй като предстоящото домакинство на "канарчетата" срещу Добруджа е в петък (7 ноември) от 17:30 часа.

Илиян Филипов прогнозира 4:0 срещу Добруджа

Ето какво написа Филипов:

"Уважаеми господа,

Обръщам се към вас по въпрос, който повдигнахме още в началото на сезона, но за съжаление и до днес не е намерил своето решение.

В целия свят футболът се играе първо за хората, защото именно те му придават смисъл и стойност. В България има няколко клуба с голяма публика и посещаемост, които създават атмосфера, интерес и жив дух в първенството.

Затова питам – толкова ли е трудно при изготвянето на програмата да се предвиди мачовете на тези отбори да се провеждат в почивни, а не в работни дни?

Ботев (Пд) се притеснява от назначението на Станимир Тренчев за мача с Добруджа

Всеки български клуб се бори за оцеляване и разполага с ограничени ресурси, ако не следва т.нар. „модел бащица“. Докато този модел съществува, няма да имаме стабилен футбол и силен национален отбор.

Всеки лев, който феновете оставят чрез своето присъствие на стадиона, е жизненоважен за клубовете. Не е редно програмата да се изготвя единствено според желанията на телевизиите, без да се мисли за хората по трибуните.

Държавата е обвинявана за редица неща, но именно държавата построи нови, модерни стадиони. В същото време се насрочват мачове в работни дни и часове, когато хората просто не могат да присъстват.

Как един баща да заведе децата си на мач, когато е на работа?

А в същото време искаме да запалим у децата любов към спорта, за да не се окажат на улицата.

Разберете - на пръв поглед изглежда дреболия, че един мач е насрочен в работно време, но това има дългосрочни последици за цялото общество. Така се губи интересът на феновете, стадионите опустяват, а децата растат без вдъхновение и спортна култура.

Моля ви, обърнете внимание на този проблем.

Без публика, без деца и без емоция - българският футбол няма бъдеще.

С уважение,

Илиян Филипов".

