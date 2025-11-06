Популярни
Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

  • 6 ное 2025 | 15:00
  • 166
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Адриан Иванов от Септември U16. Футболистът на столичани реализира едно от попаденията при победата на своя тим с 5:0 в домакинството срещу Арда.

На четвърта позиция остана Александър Димитров от Лудогорец. Той отбеляза четвъртото попадение при разгромната победа на разградчани с 8:0 срещу Академик (Пловдив) в двубой от Елитната група до 15 години.

Почетното трето място зае Янислав Йонков от Спартак (Варна) U15. Футболистът на варненци вкара единственото и победно попадение в домакинството срещу Етър.

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 15 години
Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 15 години

Най-близко до победителя в класацията остана Ник Георгиев от Лудогорец U15. Състезателят на „орлите“ вкара един от осемте гола при победата на своя тим над Академик (Пловдив).

Наградата номер 1 на кръга отиде при Мартин Данчев от ЦСКА 1948 U15. Играчът на „червените“ отбеляза и двете попадение при успеха на тима в гостуването срещу Септември, а страхотният му гол от далечно разстояние му осигури и първото място.

