Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 15 години

Ботев (Пловдив) - ЦСКА 5:2
1:0 Теодор Матев (16')
2:0 Кирил Чотров (37')
3:0 Иван Бичовски (44')
3:1 Ахил Атанасов (50')
4:1 Иван Бичовски (57')
4:2 Цветослав Цветанов (66')
5:2 Мартин Тодоров (67')
Лудогорец - Академик (Пловдив) 8:0
1:0 Раян Димитров (5')
2:0 Йоан Йорданов (16')
3:0 Георги Славчов (23')
4:0 Александър Димитров (33')
5:0 Ник Георгиев (34')
6:0 Румен Джепков (71')
7:0 Радослав Пантаджиев (74')
8:0 Даниел Рангелов (79')
Локомотив (Пловдив) - Черно море 2:1
1:0 Никола Трифонов (4')
2:0 Марио Баев (17')
2:1 Денис Мюрветов (35')
Дунав - Добруджа 3:0
1:0 Александър Минов (60')
2:0 Владимир Христов (62')
3:0 Александър Минов (78')
Спартак (Варна) - Етър 1:0
1:0 Янислав Йонков (70')
Септември - ЦСКА 1948 0:2
0:1 Мартин Данчев (4')
0:2 Мартин Данчев (72')
Национал - Славия 2:1
0:1 Toма Антов
1:1 Александър Станчев
2:1 Иван Дедев