„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

Екипът на „Лигата на талантите“ продължава своята обиколка из футболните школи в България, като този път направи спирка в академията на Ботев (Пловдив). В центъра на вниманието попадна един от най-перспективните играчи в Елитната група до 15 години – Иван Бичовски.

Младият нападател на Ботев U15, роден през 2011 година, вече се отличава със своята техника, скорост и усет към гола. Пред камерата на Sportal.bg талантът сподели как е заобичал футбола, кои са силните му страни и кои са неговите идоли на зеления терен. Той разкри, че именно любовта към играта и подкрепата на близките му дават мотивацията да се развива и да мечтае за професионална кариера.

Във втората част на епизода, по традиция, бе организирано и футболно предизвикателство, в което участваха Иван и неговият съотборник Васил Въргулев, изправяйки се срещу Мирослав Попмарков и настоящия футболист на представителния отбор на Ботев – Стивън Петков.