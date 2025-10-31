Популярни
  Sportal.bg
  Ботев (Пловдив) U15
  „Лигата на талантите" гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

  • 31 окт 2025 | 09:00
  • 126
  • 0

Екипът на „Лигата на талантите“ продължава своята обиколка из футболните школи в България, като този път направи спирка в академията на Ботев (Пловдив). В центъра на вниманието попадна един от най-перспективните играчи в Елитната група до 15 години – Иван Бичовски.

Младият нападател на Ботев U15, роден през 2011 година, вече се отличава със своята техника, скорост и усет към гола. Пред камерата на Sportal.bg талантът сподели как е заобичал футбола, кои са силните му страни и кои са неговите идоли на зеления терен. Той разкри, че именно любовта към играта и подкрепата на близките му дават мотивацията да се развива и да мечтае за професионална кариера.

Във втората част на епизода, по традиция, бе организирано и футболно предизвикателство, в което участваха Иван и неговият съотборник Васил Въргулев, изправяйки се срещу Мирослав Попмарков и настоящия футболист на представителния отбор на БотевСтивън Петков.

