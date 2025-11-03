Аморим: Доста неща може да се случат през януари

Наставникът на Манчестър Юнайтед, Рубен Аморим, очаква да бъде активен на трансферния пазар през януари. През последните сезони "червените дяволи" традиционно подхождат по-обрано към зимния трансферен прозорец. Португалският специалист обаче сподели планове за привличането на нови играчи около Нова година.

„Искаме да привличаме футболисти, в които виждаме голямо бъдеще в Манчестър Юнайтед. Няма просто да купим някого, само защото през декември сме усетили, че имаме нужда от такъв тип играч за момента. Искаме да купуваме играчи, които знаем, че няма да сменяме често. Такава е нашата идея. Не знам какво ще се случи. Но, разбира се, мислим как можем да подобрим отбора, а през януари прозорецът е отворен и можем да направим нещо“, разкри Аморим.

„Много неща могат да се случат през януари. Дори в нашия клуб, а знаете, че имаме Световно първенство, някои играчи не играят и ще поискат да напуснат, така че трябва да управляваме всичко“, допълни португалецът.

Снимки: Gettyimages