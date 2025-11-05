Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Как Диого Морейра може да си гарантира титлата в Moto2 в Португалия

  • 5 ное 2025 | 16:23
  • 342
  • 0
Бъдещият пилот в MotoGP Диого Морейра ще има първия шанс да си гарантира титлата в Moto2 за 2025 година по време на предстоящата този уикенд Гран При на Португалия.

За целта бразилският пилот ще трябва да завърши неделното състезание на „Портимао“ с аванс от минимум 26 точки пред своя най-близък преследвач. В случая това е доскорошният лидер в класирането Монуел Гонсалес, който след падането си в Малайзия изостана на девет пункта от Морейра, който за първи път в своята кариера е лидер в генералното класиране в световен шампионат.

Простата сметка показва, че Морейра задължително ще трябва да завърши на една от първите две позиции в Португалия, ако иска да си осигури титлата още в неделя. В случай, че бразилецът завърши трети на „Портимао“, то титлата ще се реши в последния кръг за сезона във Валенсия следващата седмица.

Ако Морейра спечели в Португалия, тогава Гонсалес не трябва да завършва сред първите седем, за да може бразилецът да стане шампион още тази неделя. А, ако Морейра се класира втори на „Портимао“, тогава Гонсалес не трябва да влиза сред първите 12, за да може неговият съперник да пристигне във Валенсия като световен шампион.

В случай, че Морейра завърши на една от първите две позиции, това автоматично ще елиминира всички останали пилоти, които все още имат математически шанс за титлата. Това са Бари Балтус, Джейк Диксън и Арон Канет, които изостават със съответно 35, 41 и 47 точки от Морейра.

Снимки: Gettyimages

