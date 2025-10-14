Популярни
LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра

  • 14 окт 2025 | 13:38
  • 547
  • 0

Отборът на LCR Хонда обяви официално привличането на Диого Морейра в своя състав за сезон 2026 в MotoGP. В момента бразилецът се бори за световната титла в Moto2, където четири кръга преди края на шампионата изостава с девет точки от лидера Мануел Гонсалес след дисквалификацията на испанеца от второто място в Индонезия.

За преминаването на Морейра в MotoGP догодина се говореше усилено през последните няколко месеца и беше ясно, че е само въпрос на време това да стане факт. Неговият договор е директно с Хонда, а в състава на LCR Хонда той ще заеме мястото на Сомкиат Чантра и ще си партнира с Йоан Зарко.

Морейра ще бъде първият бразилец, който ще се състезава в кралския клас от Алекс Барос, чийто последен старт дойде в края на сезон 2007, насам. Случайно или не, но влизането на Морейра в MotoGP съвпада със завръщането на Бразилия в календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Състезанието на трасето „Айртон Сена“ в Гояния трябва да бъде вторият кръг за сезон 2026 и да се проведе на 22 март.

MotoGP представи календар с 22 старта за сезон 2026
MotoGP представи календар с 22 старта за сезон 2026

„Присъединяването ми към MotoGP с отбора на LCR Хонда е сбъдване на моята мечта. Искам да благодаря на Хонда и на отбора за показаната вяра в мен и предоставянето на тази възможност. Развълнуван съм да се уча, да раста и да се боря за добри резултати на най-високото ниво на мотоциклетния спорт“, заяви Морейра.

Той ще бъде един от двамата новобранци в MotoGP през 2006 година, заедно с Топрак Разгатлиоглу, който ще кара за Прамак Ямаха. Турчинът обаче е далеч по-опитният от двамата и по всичко личи, че той ще премине в MotoGP като трикратен шампион в Световния супербайк шампионат (WSBK).

Снимки: Gettyimages

