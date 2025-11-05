Вандали нападнаха гроба на Брус Макларън

Вандали са нападнали гроба на основателя на Макларън – Брус Макларън, потвърдиха от тръста, носещ името на именития пилот и конструктор.

Брус е погребан в гробището „Уайкимити“ в Западен Оуклънд, заедно със съпругата ми Патриша, която почина през 2016 година. Макларън загина през юни 1970 година по време на тестове на прототип за шампионата Кан-Ам във Великобритания.

😔Escandaloso: las lápidas de Bruce McLaren y su familia, blanco de vandalismo



ℹ️+ 📸Stuff New Zealand pic.twitter.com/ZkjBkCfmRz — SoyMotor.com (@SoyMotor) November 5, 2025

Освен гроба на Брус и Патриша, са пострадали и тези на негови роднини, включително на родителите на Макларън, погребани наблизо.

Според новозеландския сайт Stuff, надгробните паметници на Брус и Патриша, както и тези на родителите на Макларън, са залети със златна боя, а на плочата на гроба на Брус и Патриша са залепени детски играчки – основно автомобили.

От управата на гробището предполагат, че вандалите са посещавали многократно точно тези гробове, като са нападнали и други гробове, които не са свързани със семейство Макларън.

С почистването и възстановяването на гробовете и плочите на Брус Макларън и роднините му се е заела доброволческата организация The Grave Guardians, откъдето обаче не прогнозираха кога ще се готови с тази задача.

Снимки: Imago