Вандали нападнаха гроба на Брус Макларън

  • 5 ное 2025 | 15:20
Вандали са нападнали гроба на основателя на Макларън – Брус Макларън, потвърдиха от тръста, носещ името на именития пилот и конструктор.

Брус е погребан в гробището „Уайкимити“ в Западен Оуклънд, заедно със съпругата ми Патриша, която почина през 2016 година. Макларън загина през юни 1970 година по време на тестове на прототип за шампионата Кан-Ам във Великобритания.

Хакинен: Макларън е в ужасна ситуация, истински кошмар
Хакинен: Макларън е в ужасна ситуация, истински кошмар

Освен гроба на Брус и Патриша, са пострадали и тези на негови роднини, включително на родителите на Макларън, погребани наблизо.

Според новозеландския сайт Stuff, надгробните паметници на Брус и Патриша, както и тези на родителите на Макларън, са залети със златна боя, а на плочата на гроба на Брус и Патриша са залепени детски играчки – основно автомобили.

Откраднаха статуя на Жил Вилньов в Канада
Откраднаха статуя на Жил Вилньов в Канада

От управата на гробището предполагат, че вандалите са посещавали многократно точно тези гробове, като са нападнали и други гробове, които не са свързани със семейство Макларън.

С почистването и възстановяването на гробовете и плочите на Брус Макларън и роднините му се е заела доброволческата организация The Grave Guardians, откъдето обаче не прогнозираха кога ще се готови с тази задача.

Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен
Ландо Норис призна, че в Макларън са безсилни срещу Верстапен
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Imago

