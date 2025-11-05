Клеър Уилямс обмисля да влезе в политиката

Дъщерята на основателя на Уилямс сър Франк Уилямс – Клеър, в скоро време може да е активен участник в политическия живот във Великобритания.

Клеър ръководи тима от Формула 1 до 2020 година, когато той беше купен от американската компания Дорилтън. Тя завърши през 1999 година университета в Нюкасъл със специалност Политика и в последно време е спрягана за един от кандидатите на Консервативната партия на следващите парламентарни избори във Великобритания.

„Да, отворена съм към тази идея – потвърди Уилямс. – Да видим обаче какво ще излезе. Искам да съм носител на положителна промяна, да помагам за по-добрия живот на хората.

„Задачата ми в управлението на Уилямс беше същата. Аз се грижех за това всички да имат каквото им е необходимо, за да се представят на най-високо ниво.“

