Клеър Уилямс обмисля да влезе в политиката

Дъщерята на основателя на Уилямс сър Франк Уилямс – Клеър, в скоро време може да е активен участник в политическия живот във Великобритания.
Клеър ръководи тима от Формула 1 до 2020 година, когато той беше купен от американската компания Дорилтън. Тя завърши през 1999 година университета в Нюкасъл със специалност Политика и в последно време е спрягана за един от кандидатите на Консервативната партия на следващите парламентарни избори във Великобритания.
„Да, отворена съм към тази идея – потвърди Уилямс. – Да видим обаче какво ще излезе. Искам да съм носител на положителна промяна, да помагам за по-добрия живот на хората.
„Задачата ми в управлението на Уилямс беше същата. Аз се грижех за това всички да имат каквото им е необходимо, за да се представят на най-високо ниво.“
