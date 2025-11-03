Гасперини: Когато доминираш в един мач, трябва да постигнеш по-добър резултат

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини бе разочарован след загубата с 0:1 от Милан. "Вълците" показаха доста смела игра и можеха да вземат нещо от "Сан Сиро", ако не бе пропуска от дузпа на Пауло Дибала. Наставникът похвали отбора си за сърцатата игра, но не скри и съжалението си, че тя не донесе нещо повече от минимално поражение.

„Хората на всяка цена искат да намерят какво не е било наред, но за мен е по-лесно да гледам какво се получи добре и беше въпрос на сантиметри. Мисля, че днес направихме крачка напред в качеството във всичко, освен в завършващия удар. Първото ни полувреме беше отлично, със силен характер, за да доминираме над силен отбор на негов терен. Пострадахме малко след техния гол и в началото на второто полувреме, но след това отново започнахме да натискаме“, настоя Гасперини.

„Трудно ми е да намеря негативи в представянето. Естествено, ядосани сме и съжаляваме за загубата, но за съжаление във футбола можеш да пропуснеш шансове със сантиметри. Аз оставам доволен от цялостното представяне. Този отбор има дух, може да играе добър футбол. Със сигурност платихме цена през последните няколко месеца за това, че не успяхме да реализираме четири от пет дузпи, които са много между Серия "А" и Лига Европа. Другото нещо, което трябва да подобрим, е, че виждам много големи клубове да се втурват напред и все пак успяват да вкарат гол отнякъде, дори и по хаотичен начин. Мисля, че това ни липсва – когато доминираш в мач до такава степен, трябва да си тръгнеш с резултата“, допълни специалистът.

Това беше първата дузпа, която Дибала не успя да реализира с фланелката на Рома. Той не беше пропускал от бялата точка в официален мач от 30 ноември 2021 г., когато играеше за Ювентус срещу Салернитана.

„Най-лошото от всичко при дузпата е, че Дибала се контузи. Сега трябва да видим колко дълго ще отсъства, със сигурност до след паузата за националните отбори. Това е най-голямата загуба тази вечер“, потвърди треньорът.

Снимки: Gettyimages