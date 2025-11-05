Финал преди финала на Област Велико Търново за купата на АФЛ

На 8 ноември, събота от 12:00 часа, Академик (Свищов) е домакин на Янтра (Полски Тръмбеш). Въпросният двубой ще определи кой ще се класира за финала на Област Велико Търново от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Преди година именно тези два отбора определиха представителя на Областта, който продължи в междуобсластната надпревара. Сега обаче ще излъчат съперника на Земеделец (Козловец), който преди седмица елиминира едноименния тим на Павликени. Янтра (ПТ) пък отстрани Вихър (Добри дял). „Студентите“ почиваха в първия кръг.

Снимки: yantra1923.com