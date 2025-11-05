Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Жребий за 1/8-финалите на Купата на България
  1. Sportal.bg
  2. Академик (Свищов)
  3. Финал преди финала на Област Велико Търново за купата на АФЛ

Финал преди финала на Област Велико Търново за купата на АФЛ

  • 5 ное 2025 | 10:18
  • 511
  • 1

На 8 ноември, събота от 12:00 часа, Академик (Свищов) е домакин на Янтра (Полски Тръмбеш). Въпросният двубой ще определи кой ще се класира за финала на Област Велико Търново от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Преди година именно тези два отбора определиха представителя на Областта, който продължи в междуобсластната надпревара. Сега обаче ще излъчат съперника на Земеделец (Козловец), който преди седмица елиминира едноименния тим на Павликени. Янтра (ПТ) пък отстрани Вихър (Добри дял). „Студентите“ почиваха в първия кръг.

Снимки: yantra1923.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Отложиха мача на Созопол с Локо II (Пловдив)

Отложиха мача на Созопол с Локо II (Пловдив)

  • 5 ное 2025 | 09:25
  • 823
  • 0
ОФК Несебър загуби голмайстор

ОФК Несебър загуби голмайстор

  • 5 ное 2025 | 09:07
  • 1062
  • 0
Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 15123
  • 10
Лудогорец замина за Будапеща

Лудогорец замина за Будапеща

  • 5 ное 2025 | 08:40
  • 2848
  • 18
Започват битките в Област Пловдив за купата на АФЛ

Започват битките в Област Пловдив за купата на АФЛ

  • 5 ное 2025 | 08:29
  • 509
  • 0
Филип Кръстев изгледа от пейката тежка загуба на Оксфорд

Филип Кръстев изгледа от пейката тежка загуба на Оксфорд

  • 5 ное 2025 | 00:41
  • 1820
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 15123
  • 10
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 5629
  • 18
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 518397
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 7561
  • 1
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 56593
  • 365
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 44420
  • 15