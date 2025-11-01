Популярни
  Янтра (Полски Тръмбеш) вкара пет пъти за успех с 3:2

Янтра (Полски Тръмбеш) вкара пет пъти за успех с 3:2

  • 1 ное 2025 | 21:14
  • 130
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) вкара пет пъти за успех с 3:2

Янтра (Полски Тръмбеш) победи Етър II с 3:2 във Велико Търново. Срещата е от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Гостите вкараха и петте попадения. Любомир Генчев записа хеттрик. Безобразно първо полувреме за домакините. Генчев им вкара гол, четвърт час след началото. В 43-ата минута домакините спориха със съдията за неотсъдена дузпа срещу Християн Цветков. Дубълът започна силно след почивката. Създаде положения пред вратата на съперника, но ги пропиля. Генчев пък разтресе мрежата в 70-а и 80-ата минута. След 120 секунди съотборника му Янислав Илиев си вкара автогол. В 88-ата минута, топката рикошира в крак на играч от Янтра и стана 2:3.

