Академик (Свищов) с десет от десет

Академик (Свищов) надви гостуващия му Локомотив (Мездра) с 1:0 за десети пореден успех от началото на сезона. Дербито за първото място е от десетия кръг на Северозападната Трета лига. Наблюдаваха го близо 800 зрители. Кристиян Иванов осигури трите точки в 83-ата минута, когато реализира след центриране на съотборник. Стана битка, нервен мач на надлъгване. „Студентите“ повече владееха топката. Малко бяха положенията за гол. Сергей Георгиев пропиля отличен шанс за „железничарите“ в 8-ата минута, когато излезе сам срещу вратаря, прехвърли го, но и вратата му. В 85-ата минута Иван Аспарухов от Локомотив беше отстранен с червен картон.