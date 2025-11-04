Карвахал: Ще се завърна в игра, когато съм готов на 100%

Защитникът на Реал Мадрид Даниел Карвахал отговори на въпроси относно възстановяването си от контузия.
През октомври 33-годишният испанец беше диагностициран с разхлабена става в дясното коляно. Опитният футболист претърпя операция на стъпалото.
Карвахал претърпя успешна операция, завръща се догодина
„Планирам да се завърна през 2026 г., когато е гарантирано, че ще бъда 100 процента годен за игра“, цитира думите на Карвахал журналистът Фабрицио Романо.
Този сезон Карвахал е изиграл 9 мача за Реал Мадрид във всички състезания и не е отбелязал гол.
Снимки: Imago