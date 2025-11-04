Байерн оспори и пред съда действия на парижката полиция и защити феновете си

Байерн (Мюнхен) обяви на клубния си сайт, че е предприел съдебни действия срещу "прекомерни мерки за сигурност", наложени на феновете на баварците, пътуващи до Париж за мача от Шампионската лига довечера срещу носителя на трофея Пари Сен Жермен.

В изявление главният изпълнителен директор на Байерн Ян-Кристиан Дреезен говори за „безпрецедентни действия“ от страна на парижката полиция. Байерн вече внесе жалба по време на среща с европейската футболна централа УЕФА, след като полицията с кратко предизвестие нареди всички 15 автобуса с фенове на Байерн да се съберат на пункт за събиране на пътни такси извън френската столица на магистрала.

Оттам на феновете на Байерн, около 750, ще бъде позволено да тръгнат за стадион "Парк де Пренс“ само под полицейски ескорт четири часа преди началото на мача.

"Санитарните съоръжения там са напълно неадекватни, само с една тоалетна и без храна или напитки. Освен това отношението към феновете нарушава всички стандарти“, се казва в изявлението на Байерн. Германският клуб инициира съдебно заседание в Париж, на което адвокати на клуба са оспорили действията на полицията, става ясно още от думите на Дреезен.

Байерн се оплака в УЕФА от действията на парижката полиция

След заседанието обаче Байерн е бил информиран, че присъдата ще бъде издадена писмено след няколко часа и че "вероятно ще е твърде късно, за да се промени това скандално действие“, каза още Дреезен.

"Полицейските заповеди означават, че връщането в Германия също ще бъде забавено и много фенове няма да могат да отидат на работа на следващия ден", заявиха от Байерн.

