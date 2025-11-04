По-твърди гуми за тазгодишната Гран При на Сао Пауло

Керванът на Формула 1 се насочва към една от най-емблематичните си локации, пистата „Интерлагос“, а официалният доставчик на гуми Пирели ще предостави на пилотите и отборите гумите С2, С3 и С4 за предстоящия уикенд за Гран При на Сао Пауло.

Защо е Гран При на Сао Пауло, а не Гран При на Бразилия?

В сравнение с миналата година избраните смеси са с една стъпка по-твърди, тъй като преди 12 месеца на „Интерлагос“ Пирели предостави С3, С4 и С5. През миналата година гумите за сухо не бяха необходимите по време на квалификацията и състезанието, но те се използваха в спринтовата порция от уикенд в Бразилия.

Те обаче показаха доста висока деградация и реално беше ясно, че меките сликове няма да бъдат подходящи за състезанието. Поради тази причина сега Пирели залага на една идея по-твърди гуми, което би трябвало да отвори малко повече стратегическите възможности пред отбори, ако състезанието е на сух асфалт.

Снимки: Gettyimages