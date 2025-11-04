Популярни
Ръсел: Вярвам, че Мерцедес е най-добрият ми шанс за титлата

  • 4 ное 2025 | 18:30
Джордж Ръсел наскоро преподписа с Мерцедес и сега се опита да хвърли повече светлина защо новият му контракт се забави повече от очакваното. Но по-важното е, че британецът не е смятал да си търси друг отбор.

Предишният договор на Ръсел изтичаше в края на тази година, а пред лятото Тото Волф не криеше опитите си да убеди Макс Верстапен да напусне Ред Бул. В крайна сметка световният шампион реши да остане в Милтън Кийнс, а новият контракт на Джордж се превърна във формалност. Неговият нов договор, както и този на другия пилот на тима Андреа Кими Антонели бяха официално обявени преди Гран При на САЩ в Остин.

Волф е и мениджър на Ръсел, а Джордж разкри как австриецът е спазил обещанията си в хода на преговорите, при които определено е имало конфликт на интереси.

„Тото винаги е бил невероятно добър в това на възнаграждава тези, за които той смята, че го заслужават – обясни Ръсел. – Той винаги е казвал: „Ти си свърши работата на пистата и остави останалото на мен“. И до ден-днешен не ме е разочаровал в това отношение.

„Аз не загубих вяра в него въпреки всички спекулации, като медиите публикуваха някои наистина вълнуващи истории. Но реалността беше доста по-различна.

„Аз съм много щастлив и се вълнувам, че продължавам с Мерцедес, не заради парите или свободата или пък нещо друго, а защото вярвам, че това е най-добрият ми шанс да стана световен шампион.“

Снимки: Gettyimages

