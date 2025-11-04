В Дортмунд са решили относно изтичащия договор на Брант

Директорите на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен и Себастиан Кел са взели решение, че искат да задържат атакуващия халф Юлиан Брант в състава, съобщава германската телевизия Sky Sports.

Договорът на 29-годишният Брант изтича през лятото. Очаква се обаче на футболиста да бъде предложено удължаване на контракта, но при по-ниска заплата, като все още не е ясно дали той би се съгласил на подобни условия.

Междувременно, преди гостуването на Манчестър Сити в сряда в среща от Шампионската лига двама от защитниците на отбора Нико Шлотербек и Никлас Зюле остават под въпрос. Те ще пътуват за Англия, но финалното решение ще бъде взето в часовете преди мача. Шлотербек лекува настинка, която му се е отразила съществено в последните дни.

Снимки: Gettyimages