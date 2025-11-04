Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. В Дортмунд са решили относно изтичащия договор на Брант

В Дортмунд са решили относно изтичащия договор на Брант

  • 4 ное 2025 | 18:08
  • 411
  • 0

Директорите на Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен и Себастиан Кел са взели решение, че искат да задържат атакуващия халф Юлиан Брант в състава, съобщава германската телевизия Sky Sports.

Договорът на 29-годишният Брант изтича през лятото. Очаква се обаче на футболиста да бъде предложено удължаване на контракта, но при по-ниска заплата, като все още не е ясно дали той би се съгласил на подобни условия.

Междувременно, преди гостуването на Манчестър Сити в сряда в среща от Шампионската лига двама от защитниците на отбора Нико Шлотербек и Никлас Зюле остават под въпрос. Те ще пътуват за Англия, но финалното решение ще бъде взето в часовете преди мача. Шлотербек лекува настинка, която му се е отразила съществено в последните дни.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Трент – обикновеното момче, което живееше на десет минути от „Анфийлд“, но не пожела да бъде Петия Бийтълс

Трент – обикновеното момче, което живееше на десет минути от „Анфийлд“, но не пожела да бъде Петия Бийтълс

  • 4 ное 2025 | 15:28
  • 5170
  • 2
Гуардиола: Това е голям мач във всеки един формат и турнир

Гуардиола: Това е голям мач във всеки един формат и турнир

  • 4 ное 2025 | 15:23
  • 3855
  • 0
Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

  • 4 ное 2025 | 15:20
  • 800
  • 1
Нойер и Дракслер си спомниха за ужаса от терористичните атаки в Париж преди десет години

Нойер и Дракслер си спомниха за ужаса от терористичните атаки в Париж преди десет години

  • 4 ное 2025 | 14:04
  • 788
  • 0
Мусиала е все по-близо до завръщане в игра

Мусиала е все по-близо до завръщане в игра

  • 4 ное 2025 | 14:03
  • 690
  • 0
Феновете на Ливърпул с нова атака към Трент часове преди сблъсъка с Реал Мадрид

Феновете на Ливърпул с нова атака към Трент часове преди сблъсъка с Реал Мадрид

  • 4 ное 2025 | 13:31
  • 2387
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 16144
  • 38
Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 18:46
  • 152
  • 0
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 56544
  • 125
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 34511
  • 57
Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

  • 4 ное 2025 | 18:50
  • 1774
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 498792
  • 26