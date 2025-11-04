Гуардиола: Това е голям мач във всеки един формат и турнир

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че е предпочел да даде допълнителен ден почивка на своя тим, за да може играчите му да получат допълнителен почивен ден след много изтощителния двубой с Борнемут през седмица. Каталунецът изненадващо отмени тренировката във вторник, давайки възможност на футболистите си да си останат по домовете, а тактическа тренировка преди сблъсъка с Борусия (Дортмунд) утре вечер ще бъде проведена в сряда сутрин. Наставникът за пореден път отбеляза, че в другите първенства

“Ще тренираме утре сутринта, което не е толкова необичайно. Не се е случвало често, но няколко пъти съм го правил и понякога предпочитам този вариант. Двубоят с Борнемут беше много тежък и предпочитам футболистите да получат допълнителен ден, а утре да тренираме. Свикнали сме с това, че противниците ни имат допълнителен ден почивка. Това е, което е. В Германия и Франция се опитват да направят програмата така, че отборите, които играят в Шампионската лига, да имат мач в петък, за да имат достатъчно време за почивка. Не ми харесва това положение, но е, каквото е,” коментира Гуардиола.

След това треньорът на “гражданите” отново подчерта колко голям е двубоя с Борусия Дортмунд, тъй като германците са един от тимовете с традиции в турнира. Каталунецът отново бе попитан дали неговите футболисти са достатъчно подготвени за новия формат на турнира, след като през миналата кампания те имаха проблеми с класирането в следващата фаза. През тази година англичаните се представят доста по-стабилно и до момента записаха две победи и едно равенство, което ги праща на седмото място в класирането. Дортмундци пък са една позиция по-нагоре, но двата тима са разделяни единствено от един гол.

“Това е огромен мач във всеки един турнир и формат. Няма да ни бъде лесно, защото Дортмунд е отбор, който винаги се представя по най-добрия начин в този турнир. Те винаги стигат до заключителните етапи. Ние ще търсим още девет точки, които ще ни гарантират класиране в следващата фаза и ще сме близо до първите осем отбора. Може би не съм бил достатъчно ясен, макар да съм го казвал хиляди пъти, но не става дума за това дали сме готови за този формат на турнира. Миналият сезон имахме много контузии, в най-натоварените моменти с най-много мачове имахме до 50% футболисти с травми. Разбира се, че сме подготвени за този формат, както бяхме и за стария. Ще бъдем готови,” заяви Гуардиола.

Снимки: Gettyimages