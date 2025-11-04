На "Емиратс" имат оптимистична прогноза за завръщането на Гьокереш

Нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш най-вероятно ще се завърне в игра преди края на месеца. Шведът бе заменен на почивката на мача с Бърнли заради мускулна контузия и със сигурност пропуска днешния сблъсък със Славия (Прага), както и важното гостуване на Съндърланд в края на седмицата. Мениджърът на "топчиите" Микел Артета вчера призна, че е притеснен заради контузията на Гьокереш и на нападателя трябва да бъдат направени още тестове, за да се разбере колко дълго ще отсъства.
Артета е притеснен за Гьокереш
Според "Ди Атлетик" на "Емиратс" са оптимисти ще бившият голмайстор на Спортинг (Лисабон) може да бъде готов след паузата за националните отбори, която започва следващата седмица. Планът е Гьокереш да е на разположение за дербито на Северен Лондон срещу Тотнъм, което е на 23 ноември. Тогава може да се завърне и друг от лекуващите контузии офанзивни футболисти - Габриел Мартинели.
Все още се възстановяват Нони Мадуеке, Кай Хавертц и Мартин Йодегор, като не е ясно дали някой от тях също ще успее да бъде готов за дербито с Тотнъм.