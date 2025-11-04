Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета е притеснен за Гьокереш

Артета е притеснен за Гьокереш

  • 4 ное 2025 | 03:57
  • 292
  • 0
Артета е притеснен за Гьокереш

Нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш няма да вземе участие в предстоящия двубой от Шампионската лига срещу Славия (Прага), потвърди мениджърът на тима Микел Артета. Шведският голмайстор е почувствал мускулен дискомфорт по време на мача с Бърнли (2:0) в събота и бе заменен на почивката.

„Той със сигурност няма да играе. Не тренира днес и в следващите няколко дни трябва да му направим още няколко теста, за да определим степента на увреждането, но за този мач е изключено да играе“, заяви Артета.

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага
Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

„Притеснява ме, защото той често има мускулни проблеми, а сега се наложи да напусне терена. Усетил е нещо, а това е лош знак, особено за толкова експлозивен играч. Ще разгледаме ситуацията в дълбочина, за да разберем колко сериозна е травмата му, и ще съобщим, когато имаме повече информация“, добави испанският специалист.

„Разбира се, след мача Виктор беше много разочарован, но това е част от футбола. В крайна сметка, ако очаквате всичко винаги да върви по план, това няма да се случи. Ако има трудности, ние ще му помогнем да се справи с тях. Той беше в прекрасна форма и в отлично настроение, много е важен за отбора. Но утре няма да играе“, завърши мениджърът на "топчиите".

Снимки: Imago

