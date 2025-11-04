Арсенал преследва десета поредна победа

Славия (Прага) ще посрещне английския гранд Арсенал в четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига довечера от 19:45 часа на "Синобо Стейдиъм". Двубоят ще бъде ръководен от азербайджанския рефер Алияр Агаев. Чешкият шампион ще търси първата си победа в турнира срещу "топчиите", които до момента имат перфектен актив с три победи от три мача.

Арсенал още не е допуснал гол в турнира, с което може да се похвали само още един отбор - Интер. "Топчиите" са в серия от 9 поредни победи във всички турнири и ще се опитат да вземат трите точки и в Чехия.

Славия (Прага) е в добра форма с две победи и три равенства в последните си пет мача. "Червено-белите" победиха Баник (Острава) с 2:0 и разгромиха Фастав (Злин) с 4:0 за Купата на Чехия, а преди това записаха три последователни равенства - 0:0 срещу Сигма (Оломоуц), 0:0 срещу Аталанта в Шампионската лига и 0:0 срещу Фастав (Злин).



Арсенал за последно не спечели официален мач на 21 септември, когато завърши 1:1 с Манчестър Сити в Премиър лийг. През уикенда "топчиите" победиха Бърнли с 2:0, преди това надделяха над Брайтън с 2:0 за "Карабао Къп", спечелиха с 1:0 срещу Кристъл Палас, разгромиха Атлетико Мадрид с 4:0 в Шампионската лига и победиха Фулъм с 1:0.

Славия (Прага) се намира на 28-а позиция в груповата фаза на Шампионската лига с едва 2 точки от три изиграни мача. Чешкият тим е отбелязал само 2 гола и е допуснал 5, което показва проблеми в нападението. От друга страна, Арсенал впечатлява с перфектен актив от 9 точки в първите три кръга, заемайки 4-то място в общото класиране. "Топчиите" са отбелязали 8 гола и не са допуснали нито един, демонстрирайки изключителна защитна стабилност.



Победа за Славия би била изненада и би ги изстреляла нагоре в подреждането, докато за Арсенал успехът би затвърдил позициите им сред фаворитите за директно класиране в елиминационната фаза.

Славия (Прага) е с множество контузени играчи, като седем футболисти отсъстват от състава. Сред тях са ключови фигури като Иван Шранц, Ян Борил и Томаш Холеш. Лукаш Провод, който е звездата на отбора, ще бъде на разположение и се очаква да бъде основен двигател в атаките на домакините.



Арсенал също има сериозни проблеми с контузии, като шестима играчи са извън строя, включително капитанът Мартин Йодегор, Габриел Жезус и Габриел Мартинели. Под въпрос е участието на шведския голмайстор Виктор Гьокереш, който отбеляза два гола при победата с 4:0 срещу Атлетико Мадрид. Букайо Сака и Деклан Райс ще бъдат сред ключовите играчи за гостите.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 15 април 2021 г. в четвъртфиналите на Лига Европа, като Арсенал разгроми Славия (Прага) с 4:0 на "Синобо Стейдиъм". Головете за английския тим отбелязаха Никола Пепе, Александре Лаказет (от дузпа), Букайо Сака и отново Лаказет.



Общият резултат от двубоя беше 5:1 в полза на "топчиите", които продължиха напред в турнира.

