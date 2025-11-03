Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

  • 3 ное 2025 | 21:22
  • 762
  • 0
Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

Виктор Гьокереш изглежда ще пропусне мача от Шампионската лига срещу Славия (Прага) утре. Националът на Швеция не участва в тренировката на базата на „артилеристите“ днес следобед, след като получи мускулна контузия при победата с 2:0 над Бърнли в събота и беше заменен, след като откри резултата в мача.

Микел Мерино, който замени Гьокереш на „Търф Мур“, може да заеме неговото място и в Чехия, където Арсенал ще се стреми към 10-а поредна победа във всички състезания.

Окслейд-Чембърлейн тренира с Арсенал
Окслейд-Чембърлейн тренира с Арсенал

Мартин Субименди е наказан, така че се очаква Кристиан Ньоргор да го замести. Вратарят Кепа Арисабалага също не участва в заниманията днес.

Бившият английски национал Алекс Окслейд-Чембърлейн, който игра за Арсенал между 2011 и 2017 година бе част от заниманието. В момента той е без клуб, след като напусна турския Бешикташ, но тренира с “топчиите“, за да подобри физическата си форма и да си осигури трансфер другаде.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

  • 3 ное 2025 | 21:18
  • 4949
  • 16
Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

Даниеле Де Роси е фаворит за заместник на Виейра

  • 3 ное 2025 | 21:15
  • 993
  • 0
Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

  • 3 ное 2025 | 20:36
  • 2122
  • 1
Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

Чужденец разкри за уговорени мачове в гръцкия футбол

  • 3 ное 2025 | 20:05
  • 2734
  • 1
Саутгейт не държи отново да бъде треньор

Саутгейт не държи отново да бъде треньор

  • 3 ное 2025 | 19:49
  • 705
  • 1
Бивш халф на Барселона се завръща в Англия, очаква се да подпише утре

Бивш халф на Барселона се завръща в Англия, очаква се да подпише утре

  • 3 ное 2025 | 19:08
  • 2792
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

  • 3 ное 2025 | 20:09
  • 45449
  • 290
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 40384
  • 26
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 73177
  • 216
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 28518
  • 17
Убедителен Балкан превзе Перник

Убедителен Балкан превзе Перник

  • 3 ное 2025 | 21:16
  • 5701
  • 1
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 38136
  • 142