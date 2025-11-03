Гьокереш е аут за гостуването на Арсенал в Прага

Виктор Гьокереш изглежда ще пропусне мача от Шампионската лига срещу Славия (Прага) утре. Националът на Швеция не участва в тренировката на базата на „артилеристите“ днес следобед, след като получи мускулна контузия при победата с 2:0 над Бърнли в събота и беше заменен, след като откри резултата в мача.

Микел Мерино, който замени Гьокереш на „Търф Мур“, може да заеме неговото място и в Чехия, където Арсенал ще се стреми към 10-а поредна победа във всички състезания.

Окслейд-Чембърлейн тренира с Арсенал

Мартин Субименди е наказан, така че се очаква Кристиан Ньоргор да го замести. Вратарят Кепа Арисабалага също не участва в заниманията днес.

Бившият английски национал Алекс Окслейд-Чембърлейн, който игра за Арсенал между 2011 и 2017 година бе част от заниманието. В момента той е без клуб, след като напусна турския Бешикташ, но тренира с “топчиите“, за да подобри физическата си форма и да си осигури трансфер другаде.

Снимки: Imago