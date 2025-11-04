Популярни
Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА

  4 ное 2025
Вчера стана ясно, че Спартак (Варна) е с наложена забрана от ФИФА и не може да картотекира нови играчи за следващите три трансферни прозорец. Оказа се, че причината за наложеното наказание са неизплатените премии към бившия играч Кристиан Илич в размер на 16 000 евро. Халфът, който по настоящем е играч на индонезийския Баянгкара Презизи, бе част от миналогодишния състав на варненци по време на старото управление.

След като бе избран нов УС на 6 юли, новоизбраното ръководство е отправило предложение към футболиста, което той не е приел и е осъдил клуба пред арбитражния съд на Световната футболна централа.

При всички положения се очаква Спартак да се разплати с Илич до края на календарната година, за да отпадне наказанието на клуба.

