Добруджа 0:0 Спартак (Варна)

Добруджа и Спартак (Варна) играят един срещу друг в първи двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Резултатът в Добрич към момента е 0:0.

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 3. Димитър Пиргов, 23. Малик Ндор, 37. Венцислав Керчев, 77. Матеус Леони, 31. Андриан Димитров, 8. Лукас Кардозо, 35. Матео Ловрик, 82. Томаш Силва, 98. Ивайло Михайлов.

Спартак (Варна): 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 17. Цветослав Маринов, 19. Емил Янчев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски.