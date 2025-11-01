Популярни
  3. Гьоко: Просто нямахме ден

Гьоко: Просто нямахме ден

  • 1 ное 2025 | 14:13
  • 322
  • 0

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски даде мнението си след поражението с 0:2 срещу Добруджа. Специалистът от Северна Македония прие философски поражението на стадион "Дружба".

"Има такива мачове, в които може да искаш много. Има и други мачове, имахме много фенове. Просто нямахме ден. Сериозен ритъм имаме на тренировки, мачове, нормално е да имаме контузени. Илкер влезе с травма, последва още една смяна, проблемът не е в Илкер, а в начина, по който се представихме. Нямахме бързи топки, опасни атаки, не ни се получи като в другите мачове.

Мачът до първия половин час беше равностоен, на полувремето направихме всичко по мотивацията да се върнем, можехме да се върнем, но нямахме ден. Не може да кажем, че нашите футболисти бяха немотивирани. Трябва да освежим малко отбора, играем с 13-14 футболисти всички 13-14 мача. Трябва да видим кой е с травма, кой не е. Добруджа е добър отбор, разликата не е голяма, те заслужаваха точки в другите мачове, в които загубиха, така че не сме загубили от слаб противник", каза треньорът на "соколите".

Снимки: Startphoto

