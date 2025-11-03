Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) ще прекроява състава срещу Септември (София)

Спартак (Варна) ще прекроява състава срещу Септември (София)

  • 3 ное 2025 | 10:48
  • 341
  • 0
Спартак (Варна) ще прекроява състава срещу Септември (София)

Отборът на Спартак (Варна) започна подготовка за предстоящия сблъсък с тима на Септември (София). Стана ясно, че основните проблеми за "соколите" са в защита, където ще отсъстват двамата крайни десни защитници Деян Лозев и Илкер Будинов. Левият бранител Лукаш Магджински също е извън строя. Това със сигурност ще наложи някои промени в стартовия състав на Спартак. Твърде вероятно е отляво да бъде предпочетен Александър Георгиев или Тиерно Милимоно.

И двамата нямат добра физическа кондиция, но са типични леви крайни бранители. Универсалният Емил Янчев, който в последните срещи запълваше лявата зона, може да бъде използван и отдясно в отсъствието на Лозев и Будинов. Спартак е с пет точки пред Септември, а победата на един от двата отбора ще бъде глътка въздух. Двубоят е в петък от 15.00 часа на стадион "Спартак" .

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

  • 3 ное 2025 | 09:26
  • 1185
  • 0
Илиан Илиев похвали вратар

Илиан Илиев похвали вратар

  • 3 ное 2025 | 09:13
  • 1517
  • 0
Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

  • 3 ное 2025 | 09:07
  • 963
  • 0
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 4357
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 4789
  • 10
Агитката на Черно море отново показа класа

Агитката на Черно море отново показа класа

  • 3 ное 2025 | 01:21
  • 1163
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол

Гледайте на живо: Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол

  • 3 ное 2025 | 11:46
  • 2836
  • 29
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 2151
  • 3
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 71347
  • 230
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 4357
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 4789
  • 10
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 30248
  • 19