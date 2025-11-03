Спартак (Варна) ще прекроява състава срещу Септември (София)

Отборът на Спартак (Варна) започна подготовка за предстоящия сблъсък с тима на Септември (София). Стана ясно, че основните проблеми за "соколите" са в защита, където ще отсъстват двамата крайни десни защитници Деян Лозев и Илкер Будинов. Левият бранител Лукаш Магджински също е извън строя. Това със сигурност ще наложи някои промени в стартовия състав на Спартак. Твърде вероятно е отляво да бъде предпочетен Александър Георгиев или Тиерно Милимоно.

И двамата нямат добра физическа кондиция, но са типични леви крайни бранители. Универсалният Емил Янчев, който в последните срещи запълваше лявата зона, може да бъде използван и отдясно в отсъствието на Лозев и Будинов. Спартак е с пет точки пред Септември, а победата на един от двата отбора ще бъде глътка въздух. Двубоят е в петък от 15.00 часа на стадион "Спартак" .

/Пламен Трендафилов/