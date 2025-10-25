Алекс Маркес: С Марк пишем историята

Алекс Маркес си гарантира второто място в шампионата при пилотите в MotoGP, след като завърши втори в спринтовата надпреварата на пистата „Сепанг“ в Малайзия, където победата грабна Франческо Баная.

OFFICIALLY 2ND IN THE CHAMPIONSHIP 👏👏👏@alexmarquez73 gains a Sprint silver medal and 2025 Championship silver today 🥈#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/BTptNg9Qug — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2025

По този начин пилотът на Грезини Дукати и неговият брат Марк пренаписаха историята на световния шампионат, след като си гарантираха първите две места в крайното класиране. Така за първи път двама братя ще завършат първи и втори в генералното класиране в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

„През цялото състезание бях нервен, не карах по правилния начин, бях много скован върху мотора. Но най-накрая успях да си гарантирам второто място в шампионата, чаках това от много време. С Марк, който си е вкъщи, пишем историята, много съм доволен. Сега трябва да се насладим на нещата, остават ни три състезания, на които да се насладим и да изпробваме някои неща за следващата година, но със сигурност да се насладим. Аз съм много, много щастлив“, заяви по-малкият от братята Маркес.

