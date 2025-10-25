Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алекс Маркес: С Марк пишем историята

Алекс Маркес: С Марк пишем историята

  • 25 окт 2025 | 11:07
  • 219
  • 0
Алекс Маркес: С Марк пишем историята

Алекс Маркес си гарантира второто място в шампионата при пилотите в MotoGP, след като завърши втори в спринтовата надпреварата на пистата „Сепанг“ в Малайзия, където победата грабна Франческо Баная.

По този начин пилотът на Грезини Дукати и неговият брат Марк пренаписаха историята на световния шампионат, след като си гарантираха първите две места в крайното класиране. Така за първи път двама братя ще завършат първи и втори в генералното класиране в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Баная взе реванш от "Сепанг" с категорична победа в спринта в Малайзия
Баная взе реванш от "Сепанг" с категорична победа в спринта в Малайзия

„През цялото състезание бях нервен, не карах по правилния начин, бях много скован върху мотора. Но най-накрая успях да си гарантирам второто място в шампионата, чаках това от много време. С Марк, който си е вкъщи, пишем историята, много съм доволен. Сега трябва да се насладим на нещата, остават ни три състезания, на които да се насладим и да изпробваме някои неща за следващата година, но със сигурност да се насладим. Аз съм много, много щастлив“, заяви по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 09:16
  • 1273
  • 0
Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

  • 25 окт 2025 | 09:02
  • 606
  • 0
Леклер: Позитивен петък, но...

Леклер: Позитивен петък, но...

  • 25 окт 2025 | 08:51
  • 681
  • 0
Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 08:28
  • 812
  • 0
Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

  • 25 окт 2025 | 08:06
  • 3294
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 25 окт 2025 | 08:03
  • 13219
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 6292
  • 20
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 5114
  • 5
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 6960
  • 3
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 4657
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 4429
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 9647
  • 9