Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

Вицешампионът в Световния супербайк шампионат (WSBK) от последните две години Николо Булега ще направи своя дебют в MotoGP по време на предстоящата следващата седмица Гран При на Португалия.

На „Портимао“ италианецът ще замени световния шампион Марк Маркес, който е аут до края на сезона заради контузията, която получи в Индонезия преди месец. Булега ще кара на мястото на Маркес и във финалния кръг за годината във Валенсия след две седмици.

„Много се радвам, че ще завърша сезона с една изненада в последния момент. Да направи дебюта си в MotoGP е мечтата на всяко дете, което иска да стане пилот. Ще бъде голям риск, нямам никакви очаквания. Казвайки това, аз определено съм мотивиран да се представян добре и да дам всичко от себе си. Благодаря на Дукати“, заяви Булега.

Италианецът, който догодина ще бъде част от тестовия екип на Дукати, имаше шанса да изпробва мотора на италианците за MotoGP във вчерашния ден. Това се случи по време на частен тест на пистата „Херес“, в който участие взе и основният тестер на Дукати Микеле Пиро, който замести Маркес за последните два уикенда в Австралия и Малайзия.