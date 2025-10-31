Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

Вицешампионът в Супербайк сменя Маркес за финалните два кръга за сезона

  • 31 окт 2025 | 14:12
  • 858
  • 0

Вицешампионът в Световния супербайк шампионат (WSBK) от последните две години Николо Булега ще направи своя дебют в MotoGP по време на предстоящата следващата седмица Гран При на Португалия.

На „Портимао“ италианецът ще замени световния шампион Марк Маркес, който е аут до края на сезона заради контузията, която получи в Индонезия преди месец. Булега ще кара на мястото на Маркес и във финалния кръг за годината във Валенсия след две седмици.

„Много се радвам, че ще завърша сезона с една изненада в последния момент. Да направи дебюта си в MotoGP е мечтата на всяко дете, което иска да стане пилот. Ще бъде голям риск, нямам никакви очаквания. Казвайки това, аз определено съм мотивиран да се представян добре и да дам всичко от себе си. Благодаря на Дукати“, заяви Булега.

Официално: Шампионът Марк Маркес аут до края на сезона в MotoGP
Официално: Шампионът Марк Маркес аут до края на сезона в MotoGP

Италианецът, който догодина ще бъде част от тестовия екип на Дукати, имаше шанса да изпробва мотора на италианците за MotoGP във вчерашния ден. Това се случи по време на частен тест на пистата „Херес“, в който участие взе и основният тестер на Дукати Микеле Пиро, който замести Маркес за последните два уикенда в Австралия и Малайзия.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

  • 30 окт 2025 | 16:39
  • 2956
  • 3
Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

Джордж Ръсел обясни как се е справил със слуховете за Верстапен

  • 30 окт 2025 | 16:09
  • 2651
  • 0
Дженсън Бътън обяви края на своята състезателна кариера

Дженсън Бътън обяви края на своята състезателна кариера

  • 30 окт 2025 | 15:36
  • 1147
  • 0
Гюнтер Щайнер посочи предимството на Ферари в битката за 2-то място

Гюнтер Щайнер посочи предимството на Ферари в битката за 2-то място

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 2037
  • 0
Мартин Брандъл: Макс трябваше да бъде наказан след старта в Мексико

Мартин Брандъл: Макс трябваше да бъде наказан след старта в Мексико

  • 30 окт 2025 | 14:43
  • 2550
  • 8
Алпин избра съотборника на Пиер Гасли за сезон 2026 във Формула 1

Алпин избра съотборника на Пиер Гасли за сезон 2026 във Формула 1

  • 30 окт 2025 | 14:03
  • 3582
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 25428
  • 74
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 22281
  • 3
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6055
  • 4
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 2996
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 5788
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 18648
  • 8