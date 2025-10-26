Жоан Мир: Много сме близо до нашата цел

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир завоюва своя втори подиум в рамките на последните четири състезания в световния шампионат, след като финишира трети в надпреварата за Гран При на Малайзия.

Пилотът на Хонда стигна до почетната стълбичка и с малко късмет след късното отпадане на Франческо Баная, който напусна състезанието с проблем в задната гума по-малко от три тура преди финала. Въпреки този фактор Мир заяви, че е доволен от резултата си и каза, че той и Хонда са много близо до своята крайна цел.

„Когато натискаш и винаги даваш 100% от себе си и никога не се отказваш, много пъти даваш интервюта и казваш определени неща, аз имах дни, в които не знаех какво да кажа. Тези моменти правят днешния много специален.



„Много се радвам. Благодаря на отбора, защото аз никога не се отказах, но и те не се отказаха, така че благодаря на всички. Ние сме много близо до нашата цел, която е да сочим малко по-нагоре. Засега това е фантастично“, заяви Мир.

Снимки: Gettyimages