Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Жоан Мир: Много сме близо до нашата цел

Жоан Мир: Много сме близо до нашата цел

  • 26 окт 2025 | 10:24
  • 125
  • 0
Жоан Мир: Много сме близо до нашата цел

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир завоюва своя втори подиум в рамките на последните четири състезания в световния шампионат, след като финишира трети в надпреварата за Гран При на Малайзия.

Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия
Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия

Пилотът на Хонда стигна до почетната стълбичка и с малко късмет след късното отпадане на Франческо Баная, който напусна състезанието с проблем в задната гума по-малко от три тура преди финала. Въпреки този фактор Мир заяви, че е доволен от резултата си и каза, че той и Хонда са много близо до своята крайна цел.

„Когато натискаш и винаги даваш 100% от себе си и никога не се отказваш, много пъти даваш интервюта и казваш определени неща, аз имах дни, в които не знаех какво да кажа. Тези моменти правят днешния много специален.

„Много се радвам. Благодаря на отбора, защото аз никога не се отказах, но и те не се отказаха, така че благодаря на всички. Ние сме много близо до нашата цел, която е да сочим малко по-нагоре. Засега това е фантастично“, заяви Мир.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия

Агресивно начало донесе победата на Алекс Маркес в Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 09:45
  • 1703
  • 0
Японец с доминантна първа победа в Moto3 в скъсената Гран При на Малайзия

Японец с доминантна първа победа в Moto3 в скъсената Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 08:17
  • 1073
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 26 окт 2025 | 07:30
  • 17068
  • 1
Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Обновена програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 26 окт 2025 | 07:10
  • 4266
  • 1
Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

Тежък инцидент в Moto3 промени състезателната програма на Гран При на Малайзия

  • 26 окт 2025 | 07:09
  • 2224
  • 0
Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

Верстапен не очаква много от състезанието в Мексико

  • 26 окт 2025 | 06:22
  • 2311
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

ЦСКА има мисия 3 от 3 до дербито с Левски, но дали Берое ще позволи да бъде изпълнена?

  • 26 окт 2025 | 07:42
  • 5955
  • 24
Отново е време за "Ел Класико"

Отново е време за "Ел Класико"

  • 26 окт 2025 | 06:47
  • 7163
  • 5
Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

Битката за титлата във Формула 1 продължава с мексиканска фиеста

  • 26 окт 2025 | 10:00
  • 1556
  • 0
Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

Европейският рекордьор в скока на дължина пожела на Саръбоюков да повтори резултата му

  • 26 окт 2025 | 07:45
  • 3610
  • 2
Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 111864
  • 223
Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

Брентфорд нанесе четвърта поредна шампионатна загуба на объркан Ливърпул, Слот отново изненадан

  • 26 окт 2025 | 00:09
  • 45169
  • 119