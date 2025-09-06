Дукати спечели шестата си поредна конструкторска титла в MotoGP

Италианският производител Дукати си гарантира своята шеста поредна конструкторска титла в MotoGP след победата на Марк Маркес в спринтовото състезание на пистата „Каталуния“ край Барселона.

For the 6th @MotoGP season in a row – thanks to the points scored by @marcmarquez93 @alexmarquez73 and @PeccoBagnaia - @DucatiMotor has been crowed World Champion among the manufactures.



A new record!



2025 Constructors World Champion



🥇 15/15 SPRINT

🏆 12/14 GP#ForzaDucati pic.twitter.com/A99x5J3lRr — Ducati Corse (@ducaticorse) September 6, 2025

След нея марката от Болоня вече има аванс от цели 287 точки пред своя най-близък преследвач – Априлия, а до края на сезона всяка марка ще може да спечели максимум 284 пункта. Това означава, че за шеста поредна година Дукати ликува с конструкторската титла в MotoGP.

Тази серия на италианците стартира през пандемичния сезон 2020, след което предимството на Desmosedici GP стана още по-голямо и Дукати започна да си гарантира титлата все по-рано. Последната марка, различна от Дукати, която спечели конструкторската титла в MotoGP, беше Хонда през 2019 година, когато практически собственоръчно Марк Маркес донесе и трите титли на японците – пилотската, отборната и конструкторската.

