България с официална тренировка в Грузия преди утрешния сблъсък с домакините
  Дукати спечели шестата си поредна конструкторска титла в MotoGP

  6 сеп 2025 | 16:51
Италианският производител Дукати си гарантира своята шеста поредна конструкторска титла в MotoGP след победата на Марк Маркес в спринтовото състезание на пистата „Каталуния“ край Барселона.

След нея марката от Болоня вече има аванс от цели 287 точки пред своя най-близък преследвач – Априлия, а до края на сезона всяка марка ще може да спечели максимум 284 пункта. Това означава, че за шеста поредна година Дукати ликува с конструкторската титла в MotoGP.

Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат
Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат

Тази серия на италианците стартира през пандемичния сезон 2020, след което предимството на Desmosedici GP стана още по-голямо и Дукати започна да си гарантира титлата все по-рано. Последната марка, различна от Дукати, която спечели конструкторската титла в MotoGP, беше Хонда през 2019 година, когато практически собственоръчно Марк Маркес донесе и трите титли на японците – пилотската, отборната и конструкторската.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Gettyimages

