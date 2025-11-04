Де Бройне с първи коментар след операцията

Халфът на Наполи Кевин Де Бройне потвърди, че е претърпял хирургическа интервенция след разкъсване на двуглавия бедрен мускул на десния си крак.
„Здравейте на всички! Както знаете, ще бъда извън игра за известно време. Добрата новина е, че операцията мина отлично. Моето завръщане вече започна! Благодаря за всички съобщения!“, написа Де Бройне в своя профил в "Х".
Де Бройне получи контузията по време на мача от 8-ия кръг на Серия "А" срещу Интер, като беше принуден да напусне терена в 37-ата минута.
През настоящия сезон белгийският ветеран е изиграл 11 мача за Наполи във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола и е направил 2 асистенции.
Снимки: Gettyimages