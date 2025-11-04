Де Бройне с първи коментар след операцията

Халфът на Наполи Кевин Де Бройне потвърди, че е претърпял хирургическа интервенция след разкъсване на двуглавия бедрен мускул на десния си крак.

„Здравейте на всички! Както знаете, ще бъда извън игра за известно време. Добрата новина е, че операцията мина отлично. Моето завръщане вече започна! Благодаря за всички съобщения!“, написа Де Бройне в своя профил в "Х".

Hi everyone, as you all know I will be sidelined for a while. The good news is that the surgery went perfect. My way back has already started! Thank you for all the messages! 💙 pic.twitter.com/r8VJ9ETqgg — Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) November 3, 2025

Де Бройне получи контузията по време на мача от 8-ия кръг на Серия "А" срещу Интер, като беше принуден да напусне терена в 37-ата минута.

През настоящия сезон белгийският ветеран е изиграл 11 мача за Наполи във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола и е направил 2 асистенции.

Снимки: Gettyimages