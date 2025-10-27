Кошмарна новина за Наполи, Де Бройне е аут за дълго време

Наполи обяви официално лошата новина, свързана с контузията на Кевин Де Бройне. Травмата на белгиеца е тежка, като според информациите той ще бъде аут от терените за 4 месеца, което е кошмарна вест за Антонио Конте и “партенопеите”.

Bollettino medico | Le condizioni di De Bruyne 👇https://t.co/SR5pgznOMH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 27, 2025

Де Бройне получи контузията си по време на дербито с Интер и то точно докато реализираше дузпата, която се превърна в първия гол срещу “нерадзурите”. След попадението си опитният белгиец не успя да продължи и поиска смяна, като не можеше да се придвижва сам по терена.

“След контузията, получена по време на мача срещу Интер, Кевин Де Бройне се подложи на изследвания в болница „Пинета Гранде“, които разкриха тежко разкъсване на бицепса фемор на дясното му бедро. Футболистът вече е започнал своята рехабилитационна програма”, гласи комюмикето на Наполи.

🚨🇧🇪 Napoli confirm Kevin De Bruyne set to be sidelined for months with serious muscle injury.



“Final tests confirm high-grade injury of biceps femoris of the right thigh”, with long time sidelined anticipated.



Get well soon, Kev! pic.twitter.com/Tw1KeA6W1H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025

34-годишният Де Бройне започна отлично сезона в новия си клуб, като вкара 4 гола и даде 2 асистенции в 11 мача за неаполитанците дотук. Контузията му ще е тежък удар за амбициите на Наполи да защити титлата си.

