Кошмарна новина за Наполи, Де Бройне е аут за дълго време

  • 27 окт 2025 | 14:09
  • 392
  • 0

Наполи обяви официално лошата новина, свързана с контузията на Кевин Де Бройне. Травмата на белгиеца е тежка, като според информациите той ще бъде аут от терените за 4 месеца, което е кошмарна вест за Антонио Конте и “партенопеите”.

Де Бройне получи контузията си по време на дербито с Интер и то точно докато реализираше дузпата, която се превърна в първия гол срещу “нерадзурите”. След попадението си опитният белгиец не успя да продължи и поиска смяна, като не можеше да се придвижва сам по терена.

След контузията, получена по време на мача срещу Интер, Кевин Де Бройне се подложи на изследвания в болница „Пинета Гранде“, които разкриха тежко разкъсване на бицепса фемор на дясното му бедро. Футболистът вече е започнал своята рехабилитационна програма”, гласи комюмикето на Наполи.

34-годишният Де Бройне започна отлично сезона в новия си клуб, като вкара 4 гола и даде 2 асистенции в 11 мача за неаполитанците дотук. Контузията му ще е тежък удар за амбициите на Наполи да защити титлата си.

Снимки: Imago

