Сектор "Г" събира седем бона за дербито с Левски

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" обявиха кампания, целяща да събере 7000 лева, за дербито с Левски. Мачът от 15-ия кръг на efbet Лига е на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на стадион "Васил Левски".

"Въпреки всичко случващо се ние сме длъжни да сме на висота и отново да покажем кой определя дневния ред на трибуните.

За да се получи всичко замислено както трябва ни е необходима сумата от 7000 лв. Ето и начините, по които може да дарите:

IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01

БАНКА: TBI Bank

REVOLUT:

+359887626180

PAYPAL:

fcsektorg@gmail.com

На място във фен-магазина пред "Сектор Г" на Националния стадион

Ще се видим утре в Добрич!

ЦСКА ЗОВЕ!", написаха от "Трибуна Сектор Г"