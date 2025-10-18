Популярни
  Сектор "Г" събира седем бона за дербито с Левски



  • 18 окт 2025 | 17:25
  • 751
  • 0
Сектор "Г" събира седем бона за дербито с Левски
Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" обявиха кампания, целяща да събере 7000 лева, за дербито с Левски. Мачът от 15-ия кръг на efbet Лига е на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на стадион "Васил Левски".

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА
Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

"Въпреки всичко случващо се ние сме длъжни да сме на висота и отново да покажем кой определя дневния ред на трибуните.

За да се получи всичко замислено както трябва ни е необходима сумата от 7000 лв. Ето и начините, по които може да дарите:

IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01
БАНКА: TBI Bank

REVOLUT:
+359887626180

PAYPAL:
fcsektorg@gmail.com

На място във фен-магазина пред "Сектор Г" на Националния стадион

Ще се видим утре в Добрич!
ЦСКА ЗОВЕ!", написаха от "Трибуна Сектор Г"

