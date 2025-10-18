Сектор "Г" събира седем бона за дербито с Левски

Слушай на живо: Левски - ЦСКА
Организираните привърженици на ЦСКА от сектор "Г" обявиха кампания, целяща да събере 7000 лева, за дербито с Левски. Мачът от 15-ия кръг на efbet Лига е на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на стадион "Васил Левски".
"Въпреки всичко случващо се ние сме длъжни да сме на висота и отново да покажем кой определя дневния ред на трибуните.
За да се получи всичко замислено както трябва ни е необходима сумата от 7000 лв. Ето и начините, по които може да дарите:
IBAN: BG93TBIB931010A0CVBS01
БАНКА: TBI Bank
REVOLUT:
+359887626180
PAYPAL:
fcsektorg@gmail.com
На място във фен-магазина пред "Сектор Г" на Националния стадион
Ще се видим утре в Добрич!
ЦСКА ЗОВЕ!", написаха от "Трибуна Сектор Г"