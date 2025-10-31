Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

Левски пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

  • 31 окт 2025 | 14:19
  • 1241
  • 0
Левски пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

Билетите за двубоя от 15-ия кръг на Първа лига между Левски и ЦСКА са вече в продажба. Мачът е на 8 ноември, събота, от 15:00 часа на Национален стадион „Васил Левски".

Пропуските за срещата ще се продават до изчерпване на количествата:

На касите пред Сектор "А" на стадион „Георги Аспарухов“ до 7 ноември, петък, от 10:00 до 19:14 часа в мрежата на Eventim и онлайн тук: tickets.levski.bg

В събота, 8 ноември, на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 20 лева
Сектор А – 30 лева

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“.

Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Аксаково излиза за победа срещу последния

Аксаково излиза за победа срещу последния

  • 31 окт 2025 | 09:25
  • 457
  • 0
„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

  • 31 окт 2025 | 09:00
  • 543
  • 0
Цветомир Найденов поиска Левски за съперник в следващия кръг за Купата: Трябва да ги проверим дали са напреднали

Цветомир Найденов поиска Левски за съперник в следващия кръг за Купата: Трябва да ги проверим дали са напреднали

  • 30 окт 2025 | 20:17
  • 17148
  • 51
Цветомир Найденов с коментар след категоричния успех на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов с коментар след категоричния успех на ЦСКА 1948

  • 30 окт 2025 | 19:46
  • 2827
  • 2
Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

  • 30 окт 2025 | 18:53
  • 7466
  • 6
Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

  • 30 окт 2025 | 18:44
  • 2078
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 25561
  • 74
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 22330
  • 3
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6067
  • 4
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3000
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 5797
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 18687
  • 8