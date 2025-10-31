Левски пусна в продажба билетите за мача с ЦСКА

Билетите за двубоя от 15-ия кръг на Първа лига между Левски и ЦСКА са вече в продажба. Мачът е на 8 ноември, събота, от 15:00 часа на Национален стадион „Васил Левски".

Пропуските за срещата ще се продават до изчерпване на количествата:

На касите пред Сектор "А" на стадион „Георги Аспарухов“ до 7 ноември, петък, от 10:00 до 19:14 часа в мрежата на Eventim и онлайн тук: tickets.levski.bg

В събота, 8 ноември, на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:



Сектор Б – 20 лева

Сектор А – 30 лева



По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“.



Деца до 7-годишна възраст (включително) влизат безплатно на мача.