Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 19921
  • 13

Левски е продал над 12 000 билета за дербито с ЦСКА само ден, след като стартира продажбата.

Двубоят между “сини” и “червени” ще се проведе на 8 ноември от 15:00 часа на стадион “Васил Левски”.

От вчера до днес изцяло са изчерпани билетите за сектор “А”, което значи, че там ще има около 6600 левскари. Пропуските за сектор “Б” пък са около 11 074, а “сините” запалянковци вече са изкупили малко над половината от тях. В момента свободните места за привърженици на символичните домакини са 5266.

Засега доста по-слабо върви продажбата на билети сред феновете на ЦСКА. “Червените” са закупили около 2000 бройки. По традиция обаче те се активизират непосредствено преди мача и почти сигурно секторите “В” и “Г” също ще бъдат пълни.

Очакванията са на стадиона да присъстват около 35 000 привърженици на двата отбора.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

  • 1 ное 2025 | 15:23
  • 5252
  • 2
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 15:08
  • 917
  • 0
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 59277
  • 150
Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

  • 1 ное 2025 | 14:14
  • 846
  • 0
Гьоко: Просто нямахме ден

Гьоко: Просто нямахме ден

  • 1 ное 2025 | 14:13
  • 624
  • 0
Феновете на Локо (Пд) се насочиха към "Лаута"

Феновете на Локо (Пд) се насочиха към "Лаута"

  • 1 ное 2025 | 14:11
  • 1218
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 59277
  • 150
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 18638
  • 12
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 5686
  • 19
11-те на Септември (Сф) и Славия, Нани Стефанов титуляр за "белите"

11-те на Септември (Сф) и Славия, Нани Стефанов титуляр за "белите"

  • 1 ное 2025 | 16:23
  • 1887
  • 0
Съставите на Бърнли и Арсенал

Съставите на Бърнли и Арсенал

  • 1 ное 2025 | 16:15
  • 893
  • 2