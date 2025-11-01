Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левски е продал над 12 000 билета за дербито с ЦСКА само ден, след като стартира продажбата.

Двубоят между “сини” и “червени” ще се проведе на 8 ноември от 15:00 часа на стадион “Васил Левски”.

От вчера до днес изцяло са изчерпани билетите за сектор “А”, което значи, че там ще има около 6600 левскари. Пропуските за сектор “Б” пък са около 11 074, а “сините” запалянковци вече са изкупили малко над половината от тях. В момента свободните места за привърженици на символичните домакини са 5266.

Засега доста по-слабо върви продажбата на билети сред феновете на ЦСКА. “Червените” са закупили около 2000 бройки. По традиция обаче те се активизират непосредствено преди мача и почти сигурно секторите “В” и “Г” също ще бъдат пълни.

Очакванията са на стадиона да присъстват около 35 000 привърженици на двата отбора.