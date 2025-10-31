Феновете на ЦСКА вече могат да купуват билети за мача с Левски, ето къде и как

ЦСКА пусна в продажба отпуснатите от Левски билети за шампионатния мач помежду им, който ще се играе на 8 ноември (събота).

"Билетите за предстоящото Вечно дерби между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като за "червените" фенове са отредени сектори В и Г.

Билетите за „армейски“ привърженици могат да бъдат закупени онлайн, както и физически на касата в клубния магазин пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч., понеделник – почивен ден).

В деня на дербито (8 ноември) билети ще се продават отново там от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са следните:

Сектор Г – 20 лв.

Сектор В – 30 лв.

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пускани блокове 25, 26, 27, 43, 44, 45 на Национален стадион „Васил Левски“. В деня на мача (8 ноември) вратите на стадиона ще бъдат отворени за зрителите в 13:00 ч.

Децата до 7 години включително могат да влязат безплатно на стадиона с придружител, но не могат да ползват отделно седящо място. Всички деца до 14 г. могат да влязат на мача само с придружител, който задължително трябва да попълни декларация", гласи съобщението.