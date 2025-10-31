Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Феновете на ЦСКА вече могат да купуват билети за мача с Левски, ето къде и как

Феновете на ЦСКА вече могат да купуват билети за мача с Левски, ето къде и как

  • 31 окт 2025 | 14:27
  • 535
  • 0
Феновете на ЦСКА вече могат да купуват билети за мача с Левски, ето къде и как

ЦСКА пусна в продажба отпуснатите от Левски билети за шампионатния мач помежду им, който ще се играе на 8 ноември (събота).

"Билетите за предстоящото Вечно дерби между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата е на 8 ноември (събота) от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като за "червените" фенове са отредени сектори В и Г.

Билетите за „армейски“ привърженици могат да бъдат закупени онлайн, както и физически на касата в клубния магазин пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч., понеделник – почивен ден).

В деня на дербито (8 ноември) билети ще се продават отново там от 10:00 ч. до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са следните:

Сектор Г – 20 лв.
Сектор В – 30 лв.

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пускани блокове 25, 26, 27, 43, 44, 45 на Национален стадион „Васил Левски“. В деня на мача (8 ноември) вратите на стадиона ще бъдат отворени за зрителите в 13:00 ч.

Децата до 7 години включително могат да влязат безплатно на стадиона с придружител, но не могат да ползват отделно седящо място. Всички деца до 14 г. могат да влязат на мача само с придружител, който задължително трябва да попълни декларация", гласи съобщението.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Аксаково излиза за победа срещу последния

Аксаково излиза за победа срещу последния

  • 31 окт 2025 | 09:25
  • 457
  • 0
„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

„Лигата на талантите“ гостува на Ботев (Пловдив) и представя Иван Бичовски

  • 31 окт 2025 | 09:00
  • 543
  • 0
Цветомир Найденов поиска Левски за съперник в следващия кръг за Купата: Трябва да ги проверим дали са напреднали

Цветомир Найденов поиска Левски за съперник в следващия кръг за Купата: Трябва да ги проверим дали са напреднали

  • 30 окт 2025 | 20:17
  • 17148
  • 51
Цветомир Найденов с коментар след категоричния успех на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов с коментар след категоричния успех на ЦСКА 1948

  • 30 окт 2025 | 19:46
  • 2827
  • 2
Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

Моци: Нямаме вариант за нов треньор, засега няма да има чистка, но ще видим в бъдеще как ще продължават нещата

  • 30 окт 2025 | 18:53
  • 7466
  • 6
Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

Луканов: Сблъскахме се с една друга реалност, нашите приоритети са в първенството

  • 30 окт 2025 | 18:44
  • 2078
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 25579
  • 74
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 22339
  • 3
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6069
  • 4
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3001
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 5797
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 18689
  • 8