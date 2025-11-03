Пламен Крумов: Най-радостното от двубоя, са трите точки

Старши треньорът на Рилски спортист (Самоков) Пламен Крумов изрази удовлетворението си трите точки, които неговият тим завоюва срещу ЦСКА III (София) във вчерашната среща от Югозападната Трета лига.

Крумов говори за официалния сайт на Рилецо, споделяйки, че срещата е била доста трудна за играчите на „скиорите“:

"Очаквано за мен след добрия мач срещу Локомотив (София), днес играчите бяха малко по-изморени и си бяха вирнали носа. Те разбраха, че всичко това, което им казвам, а именно, че тези мачове са най-тежки, е истина. Страдахме днес, наистина страдахме. Но най-радостното от двубоя, са трите точки. Искам да поздравя момчетата, бориха се мъжки до последно за всяка топка. Има и такива мачове, в които важни са точките. Не ме интересува нито играта, нито нищо. След загубата от Локомотив (София) и падналия тонус в играчите, най-важна беше победата. Също така искам да благодаря на хората, които бяха дошли да ни подкрепят. Радвам се, че след всеки мач има все повече хора на стадиона. Дано тази тенденция да продължава и за напред".

Отборът остава с три точки аванс пред най-близкия си преследвач Струмска слава (Радомир), а в следващия кръг е гост на Ботев (Ихтиман). Срещата е в събота, 8-ми ноември, от 14:00 часа.