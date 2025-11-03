Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Пламен Крумов: Най-радостното от двубоя, са трите точки

Пламен Крумов: Най-радостното от двубоя, са трите точки

  • 3 ное 2025 | 10:31
  • 470
  • 0
Пламен Крумов: Най-радостното от двубоя, са трите точки

Старши треньорът на Рилски спортист (Самоков) Пламен Крумов изрази удовлетворението си трите точки, които неговият тим завоюва срещу ЦСКА III (София) във вчерашната среща от Югозападната Трета лига.

Крумов говори за официалния сайт на Рилецо, споделяйки, че срещата е била доста трудна за играчите на „скиорите“:

"Очаквано за мен след добрия мач срещу Локомотив (София), днес играчите бяха малко по-изморени и си бяха вирнали носа. Те разбраха, че всичко това, което им казвам, а именно, че тези мачове са най-тежки, е истина. Страдахме днес, наистина страдахме. Но най-радостното от двубоя, са трите точки. Искам да поздравя момчетата, бориха се мъжки до последно за всяка топка. Има и такива мачове, в които важни са точките. Не ме интересува нито играта, нито нищо. След загубата от Локомотив (София) и падналия тонус в играчите, най-важна беше победата. Също така искам да благодаря на хората, които бяха дошли да ни подкрепят. Радвам се, че след всеки мач има все повече хора на стадиона. Дано тази тенденция да продължава и за напред".

Отборът остава с три точки аванс пред най-близкия си преследвач Струмска слава (Радомир), а в следващия кръг е гост на Ботев (Ихтиман). Срещата е в събота, 8-ми ноември, от 14:00 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

ЦСКА излиза без проблеми срещу Левски

  • 3 ное 2025 | 09:26
  • 1184
  • 0
Илиан Илиев похвали вратар

Илиан Илиев похвали вратар

  • 3 ное 2025 | 09:13
  • 1516
  • 0
Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

Берое обмисля смяна при загуба от Локо (София)

  • 3 ное 2025 | 09:07
  • 962
  • 0
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 4353
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 4786
  • 10
Агитката на Черно море отново показа класа

Агитката на Черно море отново показа класа

  • 3 ное 2025 | 01:21
  • 1162
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол

Гледайте на живо: Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол

  • 3 ное 2025 | 11:46
  • 2825
  • 29
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 2132
  • 3
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 71343
  • 230
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 4353
  • 6
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 4786
  • 10
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 30240
  • 19